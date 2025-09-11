Два ліжка, три двигуни V8 і 1500 сил: дебютував найбільший і найдорожчий Brabus (фото)

У Каннах презентували новий Brabus Shadow 1500. У нього люксовий інтер’єр та три бензинові двигуни загальною потужністю до 1500 к. с.

Новий Brabus Shadow 1500 розширює лінійку катерів від німецького тюнінг-ательє. Про нього розповіли на офіційному сайті Brabus.

Ціна Brabus Shadow 1500 перевищує мільйон доларів Фото: brabus.com

В останні роки Brabus почав займатися суднами, які створюють разом із фінською компанією Axopar Boats. Катер Shadow 1500 сягає завдовжки 7,6 м, а його ціна перевищує мільйон доларів – це найдорожчий Brabus.

Як заведено в Brabus, цифрове позначення вказує на потужність силової установки. Катер отримав одразу три підвісні мотори Mercury Racing V8 загальною потужністю 1500 сил. Максимальна швидкість становить 115 км/год.

Три підвісні двигуни V8 разом видають 1500 сил Фото: brabus.com

Також буде доступна версія Brabus Shadow 1200 із трьома 400-сильними моторами Mercury V10. Вона розвиває 102 км/год.

Покупці мають широкі можливості персоналізації катера. Їм пропонують дорогі варіанти оздоблення кабіни шкірою та карбоном. Також можна обирати компонування інтер’єру та, наприклад, встановити там два ліжка.

Інтер'єр оздоблений дорогою шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Новий Brabus Shadow 1500 комплектують двома 16-дюймовими екранами, навігацією, раковиною з опріснювачем води, холодильником. За доплату доступні електрична плитка та потужна аудіосистема.

