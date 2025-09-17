700-сильный люкс: в Киеве заметили редкий заряженный Mercedes (фото)

В Киеве сфотографировали экстремальный седан Mercedes S-Class 2016 года. Представительское авто оснащено 700-сильным V8.

Тюнинг Mercedes S-Class W222 выполнили в знаменитом ателье Brabus. Таких авто выпустили немного. Фотографии седана опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Проект называется Brabus 700 Biturbo, а в его основе лежит Mercedes-Benz S500. Цифровой индекс в названии указывает на то, что мощность двигателя V8 выросла до 700 сил.

Авто получило обвес, спойлер и новые колесные диски Фото: Topcars UA

Для этого рабочий объем мотора увеличили с 4,7 до 5,5 л, а также установили новые турбины. Пиковый крутящий момент увеличился с 700 до 950 Н∙м.

Седан Mercedes Brabus 700 Biturbo способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.

Кроме того, тюнинг Mercedes S-Class от Brabus включает обвес, задний спойлер и особые колесные диски. Седан занижен, а его решетка радиатора стала черной. Исчезли и все хромированные детали.

Седан оснащен 700-сильным V8 твин-турбо Фото: Topcars UA

Салон Mercedes S-Class Brabus на фото не видно, однако известно, что ателье предлагало яркие варианты отделки кожей и карбоном.

