Неприметный эксклюзив: в Киеве заметили уникальный спортивный Volkswagen Passat B5 (фото)

В Киеве сфотографировали очень редкий Volkswagen Passat 2002 года. Заряженный седан оснащен 4,0-литровым двигателем W8.

Седан Volkswagen Passat W8 — настоящий раритет, ведь с 2002 по 2006 год выпущено всего 11 000 этих авто. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Заряженную модель выдают четыре выхлопные трубы Фото: Topcars UA

Главная "фишка" этого Volkswagen Passat B5 скрывается под капотом. Седан получил 4,0-литровый двигатель W8, который не ставился ни на одну другую модель концерна Volkswagen.

Салон Volkswagen Passat W8 отделан кожей Фото: Volkswagen

Мотор развивает 275 л. с. и 370 Н∙м, то есть даже сейчас модель остается одним из самых мощных Volkswagen Passat в истории. Заряженный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Volkswagen Passat W8 был доступен исключительно с полным приводом. Модель выпускалась с 6-ступенчатой механической и 5-ступенчатой автоматической КПП.

Выпущено всего 11 000 Volkswagen Passat W8 Фото: Topcars UA

Примечательно, что самый дорогой Volkswagen Passat B5 внешне мало чем отличается от стандартной модели. Его выдают лишь четыре выхлопные трубы и более крупные колесные диски. Салон седана отделали кожей, а комплектацию расширили.

