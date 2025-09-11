Яркая звезда 80-х: в Киеве заметили редкий заряженный спорткар Mercedes-AMG (фото)

В Киеве сфотографировали кабриолет Mercedes-Benz 560 SL 80-х годов. Знаменитое спортивное авто имеет раритетный пакет от AMG.

Mercedes 560 SL AMG — чрезвычайно редкий вариант модели. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Кабриолет получил обвес и задний спойлер Фото: Topcars UA

Если Mercedes-Benz SL в кузове R107 является довольно массовой моделью (с 1971 по 1989 год выпущено 300 тыс. купе и кабриолетов), то версия от AMG — настоящий раритет. На то время спортивное подразделение производило автомобили мелкими сериями.

Mercedes 560 SL получил обвес от AMG, небольшой задний спойлер и особые колесные диски диаметром 17 дюймов.

В салоне установили спортивный руль Фото: Topcars UA

В салоне Mercedes SL R107 заменили руль. В отделке использована кожа и дерево.

Кабриолет Mercedes 560 SL оснащен большим 5,6-литровым V8 на 227 л. с. и 373 Нм. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 10,1 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Спорткар оснащен 17-дюймовыми дисками AMG Фото: Topcars UA

В AMG предлагали увеличить мощность восьмерки на 25 или 45 сил, а также предлагали самоблокирующийся дифференциал и доработанную подвеску. Также кабриолет комплектовали спортивным выхлопом и на этом авто он установлен.

