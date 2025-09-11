Яскрава зірка 80-х: у Києві помітили рідкісний заряджений спорткар Mercedes-AMG (фото)

У Києві сфотографували кабріолет Mercedes-Benz 560 SL 80-х років. Знамените спортивне авто має раритетний пакет від AMG.

Mercedes 560 SL AMG – надзвичайно рідкісний варіант моделі. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Кабріолет отримав обвіс і задній спойлер Фото: Topcars UA

Якщо Mercedes-Benz SL у кузові R107 є доволі масовою моделлю (із 1971 по 1989 рік випущено 300 тис. купе та кабріолетів), то версія від AMG – справжній раритет. На той час спортивний підрозділ виробляв автомобілі дрібними серіями.

Mercedes 560 SL отримав обвіс від AMG, невеликий задній спойлер та особливі колісні диски діаметром 17 дюймів.

У салоні встановили спортивне кермо Фото: Topcars UA

У салоні Mercedes SL R107 замінили кермо. В оздобленні використано шкіру та дерево.

Кабріолет Mercedes 560 SL оснащений великим 5,6-літровим V8 на 227 к. с. та 373 Нм. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 10,1 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

Спорткар оснащений 17-дюймовими дисками AMG Фото: Topcars UA

В AMG пропонували збільшити потужність вісімки на 25 або 45 сил, а також пропонували самоблокувальний диференціал і доопрацьовану підвіску. Також кабріолет комплектували спортивним вихлопом і на цьому авто він встановлений.

