Яскрава зірка 80-х: у Києві помітили рідкісний заряджений спорткар Mercedes-AMG (фото)

Mercedes SL R107
Mercedes 560 SL має рідкісний пакет від AMG | Фото: Topcars UA

У Києві сфотографували кабріолет Mercedes-Benz 560 SL 80-х років. Знамените спортивне авто має раритетний пакет від AMG.

Mercedes 560 SL AMG – надзвичайно рідкісний варіант моделі. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Mercedes 560 SL
Кабріолет отримав обвіс і задній спойлер
Фото: Topcars UA

Якщо Mercedes-Benz SL у кузові R107 є доволі масовою моделлю (із 1971 по 1989 рік випущено 300 тис. купе та кабріолетів), то версія від AMG – справжній раритет. На той час спортивний підрозділ виробляв автомобілі дрібними серіями.

Mercedes 560 SL отримав обвіс від AMG, невеликий задній спойлер та особливі колісні диски діаметром 17 дюймів.

Салон Mercedes SL
У салоні встановили спортивне кермо
Фото: Topcars UA

У салоні Mercedes SL R107 замінили кермо. В оздобленні використано шкіру та дерево.

Кабріолет Mercedes 560 SL оснащений великим 5,6-літровим V8 на 227 к. с. та 373 Нм. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 10,1 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

Колеса AMG
Спорткар оснащений 17-дюймовими дисками AMG
Фото: Topcars UA

В AMG пропонували збільшити потужність вісімки на 25 або 45 сил, а також пропонували самоблокувальний диференціал і доопрацьовану підвіску. Також кабріолет комплектували спортивним вихлопом і на цьому авто він встановлений.

Між іншим, нещодавно в столиці бачили дуже рідкісний седан Cadillac 90-х. Цих люксових авто існує лише 443.

Також Фокус розповідав про знамениту розкішну Toyota 80-х у Києві.