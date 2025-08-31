Їх виготовили лише 443: у Києві помітили люксове американське авто 90-х (фото)

У Києві сфотографували представницький седан Cadillac Fleetwood 1992 року. Свого часу цей раритетний автомобіль вважався втіленням розкоші.

Помічений у столиці Cadillac Fleetwood 1992 року випустили накладом у 443 екземпляри, тобто це раритет не лише в Україні. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Ззаду привертають увагу класичні кілі Фото: Topcars UA

Cadillac Fleetwood завжди був однією з найдорожчих моделей у лінійці американської марки. Конкретно ця модель, яку випускали з 1985 по 1992 рік, є люксовою версією Cadillac DeVille.

Великий 5,2-метровий седан є передньопривідним. У його дизайні поєднані традиційні рубані форми 80-х із вінтажними мотивами на кшталт задніх кілів. Звісно ж, в оздобленні чимало хрому.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів Фото: Topcars UA

Салон Cadillac Fleetwood витриманий у класичному стилі та оздоблений шкірою і деревом. Разом із тим, авто отримало інноваційні, на той час, цифровий щиток приладів та бортовий комп’ютер. Крім того, седан комплектували клімат-контролем, круїз-контролем та електроприводом сидінь із пам’яттю налаштувань.

Седан сягає 5,2 м завдовжки Фото: Topcars UA

Цей седан Cadillac Fleetwood 1992 року оснащений 4,9-літровим V8 потужністю 203 к. с. та 4-ступінчастою автоматично. КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,9 с і розвинути 203 км/год.

