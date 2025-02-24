Розкішне американське авто 60-х простояло понад 40 років в старому сараї (відео)

Cadillac Fleetwood Sixty Special — одна з найдорожчих американських моделей 60-х. Розкішний 5,6-метровий седан оснащений 325-сильним V8 та автоматичною КПП.

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У США виявили раритетний седан Cadillac Fleetwood 1961 року. Розкішне американське авто не експлуатувалося понад чотири десятиліття. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Scott’s cars.

Цей Cadillac Fleetwood Sixty Special мав усього двох власників і стояв без руху в сараї з 1982 року. Він повністю комплектний, проте потребує реставрації.

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Стан лакофарбового покриття авто залишає бажати кращого, хоча його один раз і перефарбовували. Салон потрібно відчистити і реставрувати, а двигун не заводиться. Відновлення Cadillac почнеться вже найближчим часом.

Авто не їздило з 1982 року Фото: скриншот / YouTube

Седан Cadillac Fleetwood Sixty Special був однією із найдорожчих та найрозкішніших американських моделей. У 1961 році виготовили лише 15 500. Повнорозмірне 5,6-метрове авто оснащене 6,4-літровим V8 потужністю 325 к. с. та 3-ступінчастим автоматом.

Комплектація включає кондиціонер та електропакет Фото: скриншот / YouTube

Комплектація Cadillac Fleetwood Sixty Special була дуже багатою для свого часу. Авто отримало електроприводи скло підйомників і сидінь, кондиціонер та навіть систему автоматичного керування ближнім і дальнім світлом фар.

До речі, нещодавно рідкісний спортивний Oldsmobile 60-х завівся і поїхав після 28 років простоя на вулиці.

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