Раритетне спортивне авто 60-х поїхало після 28 років простою надворі (відео)

Рідкісне купе Oldsmobile 442 не експлутатувалося із 1997 року і стояло надворі. Спортивне авто без проблем завелося та поїхало.

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У США вдалося оживити Oldsmobile 442 1968 року. Спортивне купе 28 років простояло на вулиці. Про це розповіли у відео на Youtube-каналі Wrenchfest Garage.

Власник Oldsmobile 442 розповів, що два роки тому авто перейшло йому у спадок від батька. Купе не експлуатувалося із 1997 року і весь цей час стояло просто неба. До речі, нещодавно виявили рідкісний спорткар TVR, кинутий просто неба на вулиці.

Тепер американець хоче відновити Oldsmobile 442. Звісно, за роки простою надворі кузов авто місцями проржавів, проте загалом воно непогано збереглося. Його салон у непоганому стані та потребує лише чистки.

Авто місцями заржавіло, але завелося Фото: скриншот / YouTube

Прочистити довелося і двигун, після чого він завівся. Мало того, в Oldsmobile 442 підкачали шини і змогли трохи проїхатися на вінтажному авто.

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Oldsmobile 442 першого покоління – доволі рідкісна заряджена версія середньорозмірної моделі Cutlass. У 1968 році виготовили 24,5 тисячі таких купе.

Салон Oldsmobile 442 непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Під капотом конкретно цього авто встановлено 7,5-літровий 365-сильний V8 від пізнішого Oldsmobile 442 1970 року, а в парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.

Між іншим, нещодавно старий пікап Dodge поїхав після 42 років простою в лісі.

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