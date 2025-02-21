Раритетное спортивное авто 60-х поехало после 28 лет простоя на улице (видео)

Редкое купе Oldsmobile 442 не эксплуатировалось с 1997 года и стояло на улице. Спортивное авто без проблем завелось и поехало.

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В США удалось оживить Oldsmobile 442 1968 года. Спортивное купе 28 лет простояло на улице. Об этом рассказали в видео на Youtube-канале Wrenchfest Garage.

Владелец Oldsmobile 442 рассказал, что два года назад авто перешло ему в наследство от отца. Купе не эксплуатировалось с 1997 года и все это время стояло под открытым небом. К слову, недавно нашли редкий спорткар TVR, брошенный под открытым небом на улице.

Теперь американец хочет восстановить Oldsmobile 442. Конечно, за годы простоя на улице кузов авто местами проржавел, однако в целом оно неплохо сохранилось. Его салон в неплохом состоянии и требует лишь чистки.

Авто местами заржавело, но завелось Фото: скриншот / YouTube

Прочистить пришлось и двигатель, после чего он завелся. Мало того, в Oldsmobile 442 подкачали шины и смогли немного проехаться на винтажном авто.

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Oldsmobile 442 первого поколения — довольно редкая заряженная версия среднеразмерной модели Cutlass. В 1968 году изготовили 24,5 тысячи таких купе.

Салон Oldsmobile 442 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Под капотом конкретно этого авто установлен 7,5-литровый 365-сильный V8 от более позднего Oldsmobile 442 1970 года, а в паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.

Между прочим, недавно старый пикап Dodge уехал после 42 лет простоя в лесу.

Также Фокус рассказывал о Pontiac 70-х за $100 000, который 35 лет стоял в гараже.