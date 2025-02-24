Роскошное американское авто 60-х простояло более 40 лет в старом сарае (видео)

Cadillac Fleetwood Sixty Special — одна из самых дорогих американских моделей 60-х. Роскошный 5,6-метровый седан оснащен 325-сильным V8 и автоматической КПП.

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В США обнаружили раритетный седан Cadillac Fleetwood 1961 года. Роскошное американское авто не эксплуатировалось более четырех десятилетий. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Scott's cars.

Этот Cadillac Fleetwood Sixty Special имел всего двух владельцев и стоял без движения в сарае с 1982 года. Он полностью комплектный, однако нуждается в реставрации.

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Состояние лакокрасочного покрытия авто оставляет желать лучшего, хотя его один раз и перекрашивали. Салон нужно отчистить и реставрировать, а двигатель не заводится. Восстановление Cadillac начнется уже в ближайшее время.

Авто не ездило с 1982 года Фото: скриншот / YouTube

Седан Cadillac Fleetwood Sixty Special был одной из самых дорогих и роскошных американских моделей. В 1961 году изготовили всего 15 500. Полноразмерное 5,6-метровое авто оснащено 6,4-литровым V8 мощностью 325 л. с. и 3-ступенчатым автоматом.

Комплектация включает кондиционер и электропакет Фото: скриншот / YouTube

Комплектация Cadillac Fleetwood Sixty Special была очень богатой для своего времени. Авто получило электроприводы стеклоподъемников и сидений, кондиционер и даже систему автоматического управления ближним и дальним светом фар.

Кстати, недавно редкий спортивный Oldsmobile 60-х завелся и поехал после 28 лет простоя на улице.

Также Фокус рассказывал о заброшенной коллекции авто в заброшенном имении.