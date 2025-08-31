Их изготовили всего 443: в Киеве заметили люксовое американское авто 90-х (фото)

В Киеве сфотографировали представительский седан Cadillac Fleetwood 1992 года. В свое время этот раритетный автомобиль считался воплощением роскоши.

Замеченный в столице Cadillac Fleetwood 1992 года выпустили тиражом в 443 экземпляра, то есть это раритет не только в Украине. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Сзади привлекают внимание классические кили Фото: Topcars UA

Cadillac Fleetwood всегда был одной из самых дорогих моделей в линейке американской марки. Конкретно эта модель, которая выпускалась с 1985 по 1992 год, является люксовой версией Cadillac DeVille.

Большой 5,2-метровый седан является переднеприводным. В его дизайне сочетаются традиционные рубленые формы 80-х с винтажными мотивами вроде задних кругов. Конечно же, в отделке немало хрома.

В салоне установлен цифровой щиток приборов Фото: Topcars UA

Салон Cadillac Fleetwood выдержан в классическом стиле и отделан кожей и деревом. Вместе с тем, авто получило инновационные, на то время, цифровой щиток приборов и бортовой компьютер. Кроме того, седан комплектовали климат-контролем, круиз-контролем и электроприводом сидений с памятью настроек.

Седан достигает 5,2 м в длину Фото: Topcars UA

Этот седан Cadillac Fleetwood 1992 года оснащен 4,9-литровым V8 мощностью 203 л.с. и 4-ступенчатой автоматической. КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,9 с и развить 203 км/ч.

