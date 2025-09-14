Непоказний ексклюзив: у Києві помітили унікальний спортивний Volkswagen Passat B5 (фото)
У Києві сфотографували дуже рідкісний Volkswagen Passat 2002 року. Заряджений седан оснащений 4,0-літровим двигуном W8.
Седан Volkswagen Passat W8 – справжній раритет, адже з 2002 по 2006 рік випущено лише 11 000 цих авто. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Головна "фішка" цього Volkswagen Passat B5 ховається під капотом. Седан отримав 4,0-літровий двигун W8, який не ставили на жодну іншу модель концерну Volkswagen.
Мотор розвиває 275 к. с. та 370 Н∙м, тобто навіть зараз модель залишається одним із найпотужніших Volkswagen Passat в історії. Заряджений седан здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.Важливо
Volkswagen Passat W8 був доступним виключно з повним приводом. Модель випускали з 6-ступінчастою механічною та 5-ступінчастою автоматичною КПП.
Примітно, що найдорожчий Volkswagen Passat B5 зовні мало чим відрізняється від стандартної моделі. Його видають лише чотири вихлопні труби та більші колісні диски. Салон седана оздобили шкірою, а комплектацію розширили.
