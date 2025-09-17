700-сильний люкс: у Києві помітили рідкісний заряджений Mercedes (фото)

У Києві сфотографували екстремальний седан Mercedes S-Class 2016 року. Представницьке авто оснащене 700-сильним V8.

Тюнінг Mercedes S-Class W222 виконали в знаменитому ательє Brabus. Таких авто випустили небагато. Світлини седана опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Проєкт називається Brabus 700 Biturbo, а в його основі лежить Mercedes-Benz S500. Цифровий індекс у назві вказує на те, що потужність двигуна V8 зросла до 700 сил.

Авто отримало обвіс, спойлер і нові колісні диски Фото: Topcars UA

Для цього робочий об’єм мотора збільшили із 4,7 до 5,5 л, а також встановили нові турбіни. Піковий крутний момент збільшився з 700 до 950 Н∙м.

Седан Mercedes Brabus 700 Biturbo здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 300 км/год.

Крім того, тюнінг Mercedes S-Class від Brabus включає обвіс, задній спойлер та особливі колісні диски. Седан занижений, а його решітка радіатора стала чорною. Зникли й усі хромовані деталі.

Седан оснащений 700-сильним V8 твін-турбо Фото: Topcars UA

Салон Mercedes S-Class Brabus на фото не видно, проте відомо, що ательє пропонувало яскраві варіанти оздоблення шкірою та карбоном.

