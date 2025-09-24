Сильнее 1980-х: в Украину привезли нестандартный лимитированный Mercedes G-Class (фото)

В Украине появился особенный Mercedes-Benz G-Class в лимитированном исполнении Stronger Than The 1980s. Таких внедорожников в ретростиле изготовили всего 460.

Новый Mercedes G-Class Stronger Than The 1980s ("Сильнее 1980-х") стоит более 200 000 долларов. Большинство из них продадут за океаном, а квота для Украины — только одно авто. Фотографии внедорожника опубликовал на своей странице в Facebook блогер Roma Urraco.

На крыше установили багажник Фото: Roma Urraco

Новый "Гелендваген" выдержан в ретростиле — напоминает ранние Mercedes G-Class W460 80-х годов. Его переднюю часть покрасили в черный цвет, а указатели поворотов — в оранжевый. Также внедорожник получил особые колесные диски, чехол для запаски из экокожи и багажник на крыше.

Кузов окрашивают в цвета из палитры "Гелендвагена" 80-х, а в салоне дорогая кожа Nappa сочетается с клетчатой тканью. Переднюю панель украсили надписью Stronger Than The 1980s.

В отделке салона использовали клетчатую ткань Фото: Roma Urraco

Конкретно это авто — вариант Mercedes G450d, оснащенный 3,0-литровым турбодизелем мощностью 367 л.с. Версию Stronger Than The 1980s также можно заказать с 449-сильной бензиновой турбошестерней такого же объема.

