Роскошь из 2000-х: в ЕС заметили люксовый Maybach на украинских номерах (фото)
В Словакии сфотографировали седан Maybach 57 2003 года. Знаменитое люксовое авто имеет украинские номера.
Представительский Maybach 57 был замечен в городе Кошице. Его фотографии опубликовали на странице benz_of_ukraine в Instagram.
На кузове Maybach 57 можно заметить наклейки CD, которыми обозначают дипломатические автомобили, однако седан имеет обычные номера Закарпатской области. Фокус проверил номер в базе данных OpenDataBot: там указано, что автомобиль получил их при перерегистрации в 2020 году.
Maybach 57 — стандартная версия дорогой модели. Всего выпущено 1104 таких дорестайлинговых авто, поэтому это раритет в любой стране мира.
Цифровое обозначение модели указывает на ее длину — 5,7 м, то есть даже в базовом исполнении автомобиль значительно длиннее Mercedes S-Class, на платформе которого он построен.
Салон Maybach 57 отделан дорогой кожей и деревом. Комплектация включает панорамную крышу, электропривод и подогрев всех сидений, раздельный климат-контроль, навигацию, камеру, монитор с DVD-плеером для задних пассажиров и мощную аудиосистему.
Maybach 57 оснащен 5,5-литровым V12 твин-турбо на 550 л. с. и 900 Нм. Большой 2,7-тонный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 250 км/ч. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.
