Их существует только 899: в Киеве заметили лимитированный суперкар Aston Martin на "бляхах" (фото)

В Киеве сфотографировали суперкар Aston Martin Vantage в редком исполнении F1 Edition. 535-сильное купе выпустили лимитированной серией.

Aston Martin Vantage F1 Edition — особая версия модели, посвященная возвращению британского автопроизводителя в "Формулу-1". Ее фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a. в Instagram.

Суперкар получил антикрыло Фото: Topcars UA

Суперкар Aston Martin Vantage F1 Edition презентовали в 2021 году. Всего выпустили 1154 таких авто — 899 купе и 255 кабриолетов

От стандартного Aston Martin Vantage вариант F1 Edition можно отличить по антикрылу и особым 21-дюймовым дискам. Кроме того, авто красили в матовые цвета, а капот украсили серебристой полосой.

Авто посвятили возвращению Aston Martin в "Формулу-1" Фото: Topcars UA

В салоне установили спортивные сиденья. Также снаружи и внутри появились логотипы F1 Edition.

Изменениями в дизайне не ограничились, ведь Aston Martin Vantage F1 Edition оснащен более мощным 4,0-литровым V8 твин-турбо от Mercdes-AMG на 535 л.с. и 685 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 314 км/ч.

Суперкар получил 21-дюймовые диски Фото: Topcars UA

Конкретно этот суперкар Aston Martin имеет французские номера, то есть либо его не успели еще растаможить, либо же в Киев приехали гости из Евросоюза.

