Їх існує лише 899: у Києві помітили лімітований суперкар Aston Martin на "бляхах" (фото)

У Києві сфотографували суперкар Aston Martin Vantage у рідкісному виконанні F1 Edition. 535-сильне купе випустили лімітованою серією.

Aston Martin Vantage F1 Edition – особлива версія моделі, присвячена поверненню британського автовиробника в "Формулу-1". Її світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Суперкар отримав антикрило Фото: Topcars UA

Суперкар Aston Martin Vantage F1 Edition презентували в 2021 році. Усього випустили 1154 таких авто – 899 купе та 255 кабріолетів

Від стандартного Aston Martin Vantage варіант F1 Edition можна відрізнити за антикрилом та особливми 21-дюймовими дисками. Крім того, авто фарбували матові кольори, а капот прикрасили сріблястою смугою.

Авто присвятили поверненню Aston Martin до "Формули-1" Фото: Topcars UA

У салоні встановили спортивні сидіння. Також ззовні та всередині з’явилися логотипи F1 Edition.

Змінами в дизайні не обмежилися, адже Aston Martin Vantage F1 Edition оснащений потужнішим 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercdes-AMG на 535 к. с. та 685 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 314 км/год.

Суперкар отримав 21-дюймові диски Фото: Topcars UA

Конкретно цей суперкар Aston Martin має французькі номери, тобто або його не встигли ще розмитнити, або ж до Києва завітали гості з Євросоюзу.

