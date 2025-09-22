Підтримайте нас RU
Їх існує лише 899: у Києві помітили лімітований суперкар Aston Martin на "бляхах" (фото)

Aston Martin Vantage F1
Випущено лише 899 купе Aston Martin Vantage F1 Edition | Фото: Topcars UA

У Києві сфотографували суперкар Aston Martin Vantage у рідкісному виконанні F1 Edition. 535-сильне купе випустили лімітованою серією.

Aston Martin Vantage F1 Edition – особлива версія моделі, присвячена поверненню британського автовиробника в "Формулу-1". Її світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Aston Martin Vantage F1
Суперкар отримав антикрило
Фото: Topcars UA

Суперкар Aston Martin Vantage F1 Edition презентували в 2021 році. Усього випустили 1154 таких авто – 899 купе та 255 кабріолетів

Від стандартного Aston Martin Vantage варіант F1 Edition можна відрізнити за антикрилом та особливми 21-дюймовими дисками. Крім того, авто фарбували матові кольори, а капот прикрасили сріблястою смугою.

Aston Martin Vantage
Авто присвятили поверненню Aston Martin до "Формули-1"
Фото: Topcars UA

У салоні встановили спортивні сидіння. Також ззовні та всередині з’явилися логотипи F1 Edition.

Важливо
Змінами в дизайні не обмежилися, адже Aston Martin Vantage F1 Edition оснащений потужнішим 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercdes-AMG на 535 к. с. та 685 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 314 км/год.

диски Aston Martin
Суперкар отримав 21-дюймові диски
Фото: Topcars UA

Конкретно цей суперкар Aston Martin має французькі номери, тобто або його не встигли ще розмитнити, або ж до Києва завітали гості з Євросоюзу.

