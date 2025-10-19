Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

У Житомирі засвітився легендарний суперкар Bugatti Veyron вартістю $1,5 мільйона (фото)

Bugatti Veyron
Bugatti Veyron сфотографували в Житомирі | Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

В інтернеті з'явилося фото Bugatti Veyron у Житомирі. Знаменитий 1001-сильний суперкар здатний розвинути понад 400 км/год.

Ціна Bugatti Veyron зараз становить приблизно 1,5 мільйона доларів. Його фото опублікували житомирські пабліки.

Bugatti Veyron
Bugatti Veyron був найшвидшим авто свого часу
Фото: Bugatti

На фото Bugatti Veyron припарковано в приватному секторі. Утім, не виключено, що світлина може виявитися фейком. Донедавна в Україні бачили лише один Bugatti Veyron у Києві.

Суперкар Bugatti Veyron — знакова модель початку ХХІ століття. Це перший Bugatti, розроблений під крилом концерну Volkswagen і тодішній його керівник Фердинанд Пієх особисто лобіював проєкт.

Антикрило суперкара виконує роль аерогальма
Антикрило суперкара виконує роль аерогальма
Фото: Wikipedia

Всього з 2005 по 2015 рік зібрали лише 450 купе і кабріолетів Bugatti Veyron. Усі вони комплектувалися 8,0-літровим W16 з чотирма турбінами.

Відео дня
Важливо
Створений українцем суперкар 1954 року пішов із молотка за пів мільйона доларів (фото)
Створений українцем суперкар 1954 року пішов із молотка за пів мільйона доларів (фото)

У стандартній версії цей двигун розвиває 1001 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 408 км/год. Також існує 1200-сильний варіант Supersport, максимальна швидкість якого — 431 км/год. Свого часу обидві модифікації потрапляли до Книги рекордів Гіннеса, як найшвидші у світі авто.

салон bugatti veyron
Салон оздоблений дорогою шкірою
Фото: Bugatti

Серед особливостей моделі — перший у світі робот із двома зчепленнями (DSG), величезні карбонові гальма діаметром 400 мм і регульоване антикрило, яке може бути аерогальмом.

Варто відзначити, що суперкар не тільки швидкий, а й комфортабельний завдяки пневмопідвісці та м'яким шкіряним сидінням.

Це не єдиний ексклюзивний суперкар у Житомирі, адже раніше там бачили незвичний лімітований Lamborghini.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли екстремальний 840-сильний Dodge Challenger Demon.