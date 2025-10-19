У Житомирі засвітився легендарний суперкар Bugatti Veyron вартістю $1,5 мільйона (фото)

В інтернеті з'явилося фото Bugatti Veyron у Житомирі. Знаменитий 1001-сильний суперкар здатний розвинути понад 400 км/год.

Ціна Bugatti Veyron зараз становить приблизно 1,5 мільйона доларів. Його фото опублікували житомирські пабліки.

Bugatti Veyron був найшвидшим авто свого часу Фото: Bugatti

На фото Bugatti Veyron припарковано в приватному секторі. Утім, не виключено, що світлина може виявитися фейком. Донедавна в Україні бачили лише один Bugatti Veyron у Києві.

Суперкар Bugatti Veyron — знакова модель початку ХХІ століття. Це перший Bugatti, розроблений під крилом концерну Volkswagen і тодішній його керівник Фердинанд Пієх особисто лобіював проєкт.

Антикрило суперкара виконує роль аерогальма Фото: Wikipedia

Всього з 2005 по 2015 рік зібрали лише 450 купе і кабріолетів Bugatti Veyron. Усі вони комплектувалися 8,0-літровим W16 з чотирма турбінами.

У стандартній версії цей двигун розвиває 1001 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 408 км/год. Також існує 1200-сильний варіант Supersport, максимальна швидкість якого — 431 км/год. Свого часу обидві модифікації потрапляли до Книги рекордів Гіннеса, як найшвидші у світі авто.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Bugatti

Серед особливостей моделі — перший у світі робот із двома зчепленнями (DSG), величезні карбонові гальма діаметром 400 мм і регульоване антикрило, яке може бути аерогальмом.

Варто відзначити, що суперкар не тільки швидкий, а й комфортабельний завдяки пневмопідвісці та м'яким шкіряним сидінням.

