У Житомирі засвітився легендарний суперкар Bugatti Veyron вартістю $1,5 мільйона (фото)
В інтернеті з'явилося фото Bugatti Veyron у Житомирі. Знаменитий 1001-сильний суперкар здатний розвинути понад 400 км/год.
Ціна Bugatti Veyron зараз становить приблизно 1,5 мільйона доларів. Його фото опублікували житомирські пабліки.
На фото Bugatti Veyron припарковано в приватному секторі. Утім, не виключено, що світлина може виявитися фейком. Донедавна в Україні бачили лише один Bugatti Veyron у Києві.
Суперкар Bugatti Veyron — знакова модель початку ХХІ століття. Це перший Bugatti, розроблений під крилом концерну Volkswagen і тодішній його керівник Фердинанд Пієх особисто лобіював проєкт.
Всього з 2005 по 2015 рік зібрали лише 450 купе і кабріолетів Bugatti Veyron. Усі вони комплектувалися 8,0-літровим W16 з чотирма турбінами.
У стандартній версії цей двигун розвиває 1001 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 408 км/год. Також існує 1200-сильний варіант Supersport, максимальна швидкість якого — 431 км/год. Свого часу обидві модифікації потрапляли до Книги рекордів Гіннеса, як найшвидші у світі авто.
Серед особливостей моделі — перший у світі робот із двома зчепленнями (DSG), величезні карбонові гальма діаметром 400 мм і регульоване антикрило, яке може бути аерогальмом.
Варто відзначити, що суперкар не тільки швидкий, а й комфортабельний завдяки пневмопідвісці та м'яким шкіряним сидінням.
Це не єдиний ексклюзивний суперкар у Житомирі, адже раніше там бачили незвичний лімітований Lamborghini.
Також Фокус розповідав, що в Україну привезли екстремальний 840-сильний Dodge Challenger Demon.