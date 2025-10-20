В Україну привезли рідкісний спортивний седан 90-х від творця Lamborghini (фото)
В Україні з’явився раритетний седан Maserati Quattroporte 90-х. Компактне авто оснащене 335-сильним V8 із турбонаддувом та здатне розвинути 270 км/год.
Це лише третій Maserati Quattroporte в Україні, та й усього з 1994 по 2001 рік виготовили лише 2883 цих авто. Про колекційний раритет розповів у Facebook блогер Roma Urraco.
З моменту своєї появи в 1963 році Maserati Quattroporte був доволі нетиповою моделлю, адже поєднував комфорт седана з динамікою спортивного авто.Важливо
Третє покоління Maserati Quattroporte розробив знаменитий італійський дизайнер Марчелло Гандіні, який також створив суперкари Lamborghini Miura, Countach та Diablo. У зовнішності 4,5-метрового авто поєднуються плавні лінії та грані.
Салон Maserati Quattroporte оздоблений шкірою та деревом, а комплектація седана включає клімат-контроль, CD-плеєр, електропривід сидінь та ABS.
Конкретно цей седан Maserati Quattroporte 3200 Evoluzione оснащений 3,2-літровим V8 із двома турбінами, який розвиває 335 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість становить 272 км/год. Автомобілів у цій версії випустили всього 823.
До речі, нещодавно в Києві виявили покинутий Maserati Quattroporte новішого покоління із двигуном Ferrari.
Також Фокус розповідав про таємничий Bugatti Veyron у Житомирі.