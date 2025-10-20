В Україну привезли рідкісний спортивний седан 90-х від творця Lamborghini (фото)

В Україні з’явився раритетний седан Maserati Quattroporte 90-х. Компактне авто оснащене 335-сильним V8 із турбонаддувом та здатне розвинути 270 км/год.

Це лише третій Maserati Quattroporte в Україні, та й усього з 1994 по 2001 рік виготовили лише 2883 цих авто. Про колекційний раритет розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Дизайн авто розробив автор Lamborghini Countach і Diablo Марчелло Гандіні Фото: Roma Urraco

З моменту своєї появи в 1963 році Maserati Quattroporte був доволі нетиповою моделлю, адже поєднував комфорт седана з динамікою спортивного авто.

Третє покоління Maserati Quattroporte розробив знаменитий італійський дизайнер Марчелло Гандіні, який також створив суперкари Lamborghini Miura, Countach та Diablo. У зовнішності 4,5-метрового авто поєднуються плавні лінії та грані.

Випустили лише 823 3,2-літрових Maserati Quattroporte Evoluzione Фото: Roma Urraco

Салон Maserati Quattroporte оздоблений шкірою та деревом, а комплектація седана включає клімат-контроль, CD-плеєр, електропривід сидінь та ABS.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Roma Urraco 3,2-літровий V8 із турбонаддувом розвиває 335 сил Фото: Roma Urraco

Конкретно цей седан Maserati Quattroporte 3200 Evoluzione оснащений 3,2-літровим V8 із двома турбінами, який розвиває 335 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість становить 272 км/год. Автомобілів у цій версії випустили всього 823.

До речі, нещодавно в Києві виявили покинутий Maserati Quattroporte новішого покоління із двигуном Ferrari.

Також Фокус розповідав про таємничий Bugatti Veyron у Житомирі.