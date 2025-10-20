У Києві помітили колекційний Porsche 90-х із яскравим тюнінгом (фото)
У Києві сфотографували купе Porsche 911 1997 року. Знаменитий спорткар доопрацювали та встановили гігантське антикрило.
Porsche 911 90-х у 993 кузові – рідкість в Україні, адже ця модель не продавалася в нас офіційно. Світлини спорткара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Porsche 911 покоління 993 випускали з 1993 по 1998 рік. Зараз він цінується колекціонерами, адже це останнє покоління знаменитого спорткара з двигуном повітряного охолодження. Модель можна назвати перехідною, адже вона поєднує класичну "начинку" із сучаснішим обтічним кузовом.
Конкретно цей Porsche 911 Carrera вирізняється цікавим тюнінгом, який включає змінений передній бампер, величезне антикрило в стилі Porsche 911 GT2 та легкосплавні диски від новішого Porsche 911 (996).
Купе Porsche 911 (993) оснащене 3,6-літровою опозитною шісткою потужністю 282 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,3 с і розвинути 275 км/год. Для моделі пропонували 6-ступінчасту механічну КПП і 4-ступінчастий автомат Tiptronic.
