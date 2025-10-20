У Києві помітили колекційний Porsche 90-х із яскравим тюнінгом (фото)

У Києві сфотографували купе Porsche 911 1997 року. Знаменитий спорткар доопрацювали та встановили гігантське антикрило.

Porsche 911 90-х у 993 кузові – рідкість в Україні, адже ця модель не продавалася в нас офіційно. Світлини спорткара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар оснастили величезним антикрилом Фото: Topcars UA

Porsche 911 покоління 993 випускали з 1993 по 1998 рік. Зараз він цінується колекціонерами, адже це останнє покоління знаменитого спорткара з двигуном повітряного охолодження. Модель можна назвати перехідною, адже вона поєднує класичну "начинку" із сучаснішим обтічним кузовом.

Porsche 911 оснащений 282-сильною шісткою Фото: Topcars UA

Конкретно цей Porsche 911 Carrera вирізняється цікавим тюнінгом, який включає змінений передній бампер, величезне антикрило в стилі Porsche 911 GT2 та легкосплавні диски від новішого Porsche 911 (996).

Спорткар здатен розвинути 275 км/год Фото: Topcars UA

Купе Porsche 911 (993) оснащене 3,6-літровою опозитною шісткою потужністю 282 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,3 с і розвинути 275 км/год. Для моделі пропонували 6-ступінчасту механічну КПП і 4-ступінчастий автомат Tiptronic.

