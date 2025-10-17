В Україні виявили занедбаний люксовий лімузин Maybach 2000-х (фото)

В Україні знайшли покинутий Maybach 62S 2006 року. Знаменитий розкішний автомобіль тривалий час не експлуатувався і має невеликий пробіг.

Занедбаний Maybach 62S на номерах Дніпропетровської області знайшли у Львові й зараз виставили на продаж. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Судячи з фото, стан Maybach 62S можна назвати задовільним. Він покритий шаром пилу та бруду, а на кузові видно незначні пошкодження. Авто з опустилося: це свідчить про те, що воно тривалий час не їздило або ж мають місце несправності пневмопідвіски.

Седан оснащений 612-сильним V12 твін-турбо Фото: topgir.com.ua

Свого часу новий Maybach 62S коштував приблизно пів мільйона доларів. Усього випустили лише 492 таких седани.

Седан Maybach 62S – подовжена 6,2-метрова версія моделі із просторішим салоном. Усередині він оздоблений шкірою і деревом, а комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, панорамний дах зі змінним тонуванням, камеру, DVD-плеєр із монітором, електропривід та підігрів усіх крісел.

До того ж, Maybach 62S оснащений потужнішим 5,5-літровим V12 твін-турбо на 612 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 250 км/год.

Автомобіль тривалий час не експлуатували Фото: topgir.com.ua Фото: topgir.com.ua

Зазначається, що пробіг Maybach 62S становить лише 58 тис. км. Зараз люксовий автомобіль виставили на продаж та оцінили в $120 000.

Між іншим, нещодавно розкішний Maybach 2003 року на українських номерах помітили в ЄС.

Також Фокус розповідав про паркінг із рідкісними Mercedes та Maybach у Києві.