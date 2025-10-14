У Києві виявили паркінг із рідкісними розкішними авто з Німеччини (фото)
Справжні раритети преміумкласу сфотографували на паркінгу в Києві. Свого часу ці Mercedes-Benz та Maybach були втіленням розкоші.
Новими ці Mercedes S600 W140 та Maybach 62S коштували сотні тисяч доларів. Світлини рідкісних авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Седан Mercedes S-Class W140 став символом розкоші 90-х. На фото потрапив його топовий варіант Mercedes S600 із 6,0-літровим V12 потужністю 394 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.
До того ж, Mercedes S600 має рідкісний тюнінг від Lorinser, який включає обвіс, заднє антикрило та інакші легкосплавні диски.
Maybach 62 ще розкішніший за Mercedes S-Class. Це подовжена 6,2-метрова версія представницької моделі. Таких седанів виготовили лише 1058.
Під капотом Maybach 62 встановлено 5,5-літровий V12 твін-турбо на 550 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а обмежувач швидкості також спрацьовує на 250 км/год.
Звісно, салон обох авто оздоблений дорогою шкірою і деревом, а комплектація включає роздільний клімат-контроль, набір електроприводів та потужну аудіосистему.
Між іншим, нещодавно в ЄС помітили Maybach 2003 року на українських номерах.
Також Фокус писав, що в Україну привезли лімітований "Гелендваген" у стилі 80-х.