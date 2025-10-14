В Киеве обнаружили паркинг с редкими роскошными авто из Германии (фото)

Настоящие раритеты премиум-класса сфотографировали на паркинге в Киеве. В свое время эти Mercedes-Benz и Maybach были воплощением роскоши.

Новыми эти Mercedes S600 W140 и Maybach 62S стоили сотни тысяч долларов. Фотографии редких авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан Mercedes S-Class W140 стал символом роскоши 90-х. На фото попал его топовый вариант Mercedes S600 с 6,0-литровым V12 мощностью 394 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Maybach достигает 6,2 м в длину Фото: Topcars UA

К тому же, Mercedes S600 имеет редкий тюнинг от Lorinser, который включает обвес, заднее антикрыло и другие легкосплавные диски.

Maybach 62 еще роскошнее Mercedes S-Class. Это удлиненная 6,2-метровая версия представительской модели. Таких седанов изготовили всего 1058.

Под капотом Maybach 62 установлен 5,5-литровый V12 твин-турбо на 550 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а ограничитель скорости также срабатывает на 250 км/ч.

Mercedes S600 W140 имеет редкий тюнинг от Lorinser Фото: Topcars UA

Конечно, салон обоих авто отделан дорогой кожей и деревом, а комплектация включает раздельный климат-контроль, набор электроприводов и мощную аудиосистему.

Между прочим, недавно в ЕС заметили Maybach 2003 года на украинских номерах.

Также Фокус писал, что в Украину привезли лимитированный "Гелендваген" в стиле 80-х.