В Украине обнаружили заброшенный люксовый лимузин Maybach 2000-х (фото)

В Украине нашли заброшенный Maybach 62S 2006 года. Знаменитый роскошный автомобиль длительное время не эксплуатировался и имеет небольшой пробег.

Заброшенный Maybach 62S на номерах Днепропетровской области нашли во Львове и сейчас выставили на продажу. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Судя по фото, состояние Maybach 62S можно назвать удовлетворительным. Он покрыт слоем пыли и грязи, а на кузове видны незначительные повреждения. Авто с опустилось: это свидетельствует о том, что оно длительное время не ездило или же имеют место неисправности пневмоподвески.

Седан оснащен 612-сильным V12 твин-турбо Фото: topgir.com.ua

В свое время новый Maybach 62S стоил примерно полмиллиона долларов. Всего выпустили всего 492 таких седана.

Седан Maybach 62S — удлиненная 6,2-метровая версия модели с более просторным салоном. Внутри он отделан кожей и деревом, а комплектация включает четырехзонный климат-контроль, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, камеру, DVD-плеер с монитором, электропривод и подогрев всех кресел.

Відео дня

Важно

Сильнее 1980-х: в Украину привезли нестандартный лимитированный Mercedes G-Class (фото)

К тому же, Maybach 62S оснащен более мощным 5,5-литровым V12 твин-турбо на 612 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с и развить 250 км/ч.

Автомобиль длительное время не эксплуатировали Фото: topgir.com.ua Фото: topgir.com.ua

Отмечается, что пробег Maybach 62S составляет всего 58 тыс. км. Сейчас люксовый автомобиль выставили на продажу и оценили в $120 000.

Между прочим, недавно роскошный Maybach 2003 года на украинских номерах заметили в ЕС.

Также Фокус рассказывал о паркинге с редкими Mercedes и Maybach в Киеве.