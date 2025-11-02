У Києві розбили новий нестандартний спорткар Porsche за 10 мільйонів (фото)

Новий Porsche 911 Carrera потрапив у ДТП в Києві. Спортивне авто отримало серйозні ушкодження і не факт, що підлягає відновленню.

Аварія стала неподалік нового Подільсько-Воскресенського мосту. Фото з місця ДТП в Києві публікують столичні пабліки.

ДТП сталася поблизу Подільсько-Воскресенського мосту Фото: Київ оперативний

Судячи зі світлин, купе Porsche 911 Carrera втратило керованість, злетіло з дороги та врізалося у стовп. В авто фактично знищена передня частина, а в салоні спрацювали подушки безпеки. Цілком можливо, що спорткар підлягає утилізації, адже його пошкодження є суттєвими.

Спорткар отримав серйозні ушкодження Фото: Київ оперативний

Варто відзначити, що у ДТП в Києві потрапив новий Porsche 911 Carrera GTS, вартість якого становить приблизно 10 мільйонів гривень. Оновлене купе Porsche 911 почали продавати на нашому ринку приблизно рік тому.

Важливо

Канадець проїхав 1,3 мільйона кілометрів на Porsche 911 Turbo за пів сторіччя (відео)

Розбитий Porsche 911 Carrera GTS – нетипова версія авто. Річ у тім, що це перший серійний гібрид Porsche 911 за всю історію моделі.

Відео дня

Ціна Porsche 911 Carrera GTS становить приблизно 10 мільйонів гривень Фото: Київ оперативний

Новий Porsche 911 Carrera GTS оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою та електромотором, які сумарно розвивають 541 к. с. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 312 км/год, а його середня витрата пального становить 10,5 л на 100 км. Доступні версії із заднім та повним приводом.

До речі, нещодавно в Україні потрапив у ДТП новітній 750-сильний суперкар McLaren.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили тюнінгований Porsche 911 90-х.