В Україні потрапив у ДТП 750-сильний суперкар McLaren вартістю понад 300 000 євро (відео)

В Україні постраждав у ДТП суперкар McLaren 750S Spider. Це вже друга аварія за участі конкретно цього авто.

Інцидент мав місце сьогодні, 23 жовтня, у Львові на вулиці Сихівській. Фото і відео з місця ДТП опублікували в Telegram-каналі VARTA1.

McLaren 750S Spider "притерла" вантажівка. Не виключено, що суперкар намагався її обігнати. Через ДТП утворилася чимала пробка. Ремонт карбонового кузова авто може бути доволі недешевим.

Важливо

Примітно, що це вже не перша аварія за участі конкретно цього McLaren 750S Spider. У травні нинішнього року автомобіль потрапив у ДТП на Львівщині.

Цей кабріолет McLaren 750S Spider привезли до України навесні. За інформацією сайту "ТопЖир", суперкар придбали новим у Німеччині. Ціна McLaren 750S Spider стартує з 310 000 євро.

McLaren 750S з'явився в Україні навесні Фото: carspotter.ukraine

Новий McLaren 750S – ґрунтовно модернізована версія моделі 720S. Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 750 сил потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо.

Легкий (1326 кг) McLaren здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а до 200 км/год – за 7,3 с. Максимальна швидкість McLaren 750S становить 332 км/год.

