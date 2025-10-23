В Україні помітили ексклюзивний суперкар Ford GT за $800 000: їх існує лише 343 (фото)

У Києві сфотографували раритетний суперкар Ford GT 2006 року у лімітованій версії Heritage Edition. 550-сильне купе в ретростилі є одним із найдорожчих авто в Україні.

В Україні зареєстровано лише два Ford GT і тільки один із них — у виконанні Heritage Edition. Фото ексклюзивного автомобіля опублікували на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Випустили всього 343 купе Ford GT Heritage Edition Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Ford GT першого покоління випускали в 2005-2006 роках. Це сучасний наступник знаменитого Ford GT40 60-х, який чотири рази вигравав 24-годинні перегони в Ле-Мані. Саме про цю модель зняли фільм "Аутсайдери" з Меттом Деймоном та Крістіаном Бейлом у головних ролях.

Салон Ford GT витримано в ретростилі Фото: Ford

Зовні клиноподібне купе Ford GT із великими фарами є фактично копією легендарного предка. Салон автомобіля також витриманий у ретростилі.

Усього зібрали 4038 Ford GT, із яких 343 – у виконанні Heritage Edition. Ця версія вирізняється оригінальним забарвленням у кольорах команди Gulf Racing, яка двічі вигравала в Ле-Мані на Ford GT40. Зараз ціна Ford GT Heritage Edition становить 600-800 тис. доларів.

Купе оснащено 550-сильним компресорним V8 Фото: luxurycars.ukraine

Усі Ford GT першого покоління оснащені 5,4-літровим компресорним тужністю 550 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

