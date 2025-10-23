В Украине заметили эксклюзивный суперкар Ford GT за $800 000: их существует всего 343 (фото)

В Киеве сфотографировали раритетный суперкар Ford GT 2006 года в лимитированной версии Heritage Edition. 550-сильное купе в ретростиле является одним из самых дорогих авто в Украине.

В Украине зарегистрировано всего два Ford GT и только один из них — в исполнении Heritage Edition. Фото эксклюзивного автомобиля опубликовали на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Выпустили всего 343 купе Ford GT Heritage Edition Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Ford GT первого поколения выпускался в 2005-2006 годах. Это современный преемник знаменитого Ford GT40 60-х, который четыре раза выигрывал 24-часовые гонки в Ле-Мане. Именно об этой модели сняли фильм "Аутсайдеры" с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях.

Салон Ford GT выдержан в ретростиле Фото: Ford

Внешне клиновидное купе Ford GT с большими фарами является фактически копией легендарного предка. Салон автомобиля также выдержан в ретростиле.

Всего собрали 4038 Ford GT, из которых 343 — в исполнении Heritage Edition. Эта версия отличается оригинальной окраской в цветах команды Gulf Racing, которая дважды выигрывала в Ле-Мане на Ford GT40. Сейчас цена Ford GT Heritage Edition составляет 600-800 тыс. долларов.

Купе оснащено 550-сильным компрессорным V8 Фото: luxurycars.ukraine

Все Ford GT первого поколения оснащены 5,4-литровым компрессорным двигателем мощностью 550 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

