В Киеве заметили редкий люксовый седан Bentley с "алкогольным" названием (фото)

В Киеве сфотографировали редкий представительский Bentley Arnage 2007 года в заряженном исполнении Red Label. Большой седан оснащен мощным 456-сильным V8 с двумя турбинами.

Седан Bentley Arnage — настоящий раритет, ведь его выпускали небольшими сериями. С 1998 по 2009 год собрали всего 7,4 тыс. авто всех версий. Фотографии раритетной модели опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащено 456-сильным V8 твин-турбо Фото: Topcars UA

Bentley Arnage стал последней моделью марки, разработанной совместно с Rolls-Royce, то есть до перехода бренда под крыло концерна Volkswagen. У него есть близнец Rolls-Royce Silver Seraph. Отдельные версии модели назвали по аналогии с виски — Red Label и Green Label. Цена Bentley Arnage Red Label в 2000-х составляла $260 000.

Важно

В Украину привезли редкий спортивный седан 90-х от создателя Lamborghini (фото)

Представительский седан Bentley Arnage достигает 5,4 м в длину и отличается дизайном в ретростиле — с широкой решеткой радиатора, круглыми фарами и большим количеством хрома.

Відео дня

Салон Bentley Arnage Red Label отделан дорогой кожей и деревом. Как передние, так и задние кресла имеют электропривод и подогрев.

Передние и задние кресла получили электроприводе подогрев Фото: Topcars UA Салон отделали дорогой кожей и деревом Фото: Topcars UA

Седан Bentley Arnage оснащен 6,75-литровым V8 твин-турбо, который в версии Red Label развивает 456 л. с. и 845 Н∙м. С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал об электрическом клоне Bentley Bentayga от китайского производителя пылесосов.

Также мы писали, что в Украине обнаружили заброшенный лимузин Maybach.