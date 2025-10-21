У Києві помітили рідкісний люксовий седан Bentley із "алкогольною" назвою (фото)

У Києві сфотографували рідкісний представницький Bentley Arnage 2007 року в зарядженому виконанні Red Label. Великий седан оснащений потужним 456-сильним V8 із двома турбінами.

Седан Bentley Arnage – справжній раритет, адже його випускали невеликими серіями. Із 1998 по 2009 рік зібрали лише 7,4 тис. авто усіх версій. Світлини раритетної моделі опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащене 456-сильним V8 твін-турбо Фото: Topcars UA

Bentley Arnage став останньою моделлю марки, розробленою спільно із Rolls-Royce, тобто до переходу бренду під крило концерну Volkswagen. У нього є близнюк Rolls-Royce Silver Seraph. Окремі версії моделі назвали за аналогією з віскі – Red Label і Green Label. Ціна Bentley Arnage Red Label у 2000-х становила $260 000.

Представницький седан Bentley Arnage сягає 5,4 м завдовжки і вирізняється дизайном у ретростилі – з широкою решіткою радіатора, круглими фарами та великою кількістю хрому.

Салон Bentley Arnage Red Label оздоблений дорогою шкірою та деревом. Як передні, так і задні крісла мають електропривід і підігрів.

Передні та задні крісла отримали електропривіді підігрів Фото: Topcars UA Салон оздобили дорогою шкірою і деревом Фото: Topcars UA

Седан Bentley Arnage оснащений 6,75-літровим V8 твін-турбо, який у версії Red Label розвиває 456 к. с. та 845 Н∙м. Із 6-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.

