Виробник пилососів з Китаю показав клон Bentley Bentayga (фото)

Китайський виробник побутової техніки Dreame презентував уже третю модель авто. Вона виявилася копією Bentley Bentayga.

Компанія Dreame, відома, передусім, своїми роботами-пилососами, вирішила зайнятися виробництвом автомобілів. Лінійка моделей дебютує в січні на шоу CES у Лас-Вегасі й копія Bentley Bentayga очевидно буде однією з них. Про авто розповіли на сайті Carscoops.

Авто отримає електричну установку Фото: dreame-technology.com

Китайський кросовер Dreame у деталях відтворює Bentley Bentayga. У нього широка хромована решітка радіатора, роздуті крила, фірмові круглі фари та овальні ліхтарі. В оздобленні використали чимало хрому.

Силуети двох авто також схожі, хоча пропорції в Dreame все ж дещо інакші. Клон Bentley Bentayga нижчий за оригінал та має значно довший задній звис.

Салон Dreame видно лише частково, проте можна розгледіти шкіряні сидіння. За аналогією з іншими моделями марки їх повинні оснастити електроприводом. Лідар на даху дає зрозуміти, що кросовер отримає систему напівавтономного руху.

В оздобленні використали чимало хрому Фото: dreame-technology.com

Очікується, що копія Bentley Bentayga отримає ту ж силову установку, що й клон Rolls-Royce Cullinan від Dreame – з чотирма електромоторами та батареєю на 100 кВт∙год. Крім того, встановлять пневмопідвіску.

Нагадаємо, що окрім Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan, в Dreame також скопіювали суперкар Bugatti Chiron, причому зробили його чотиридверним.

