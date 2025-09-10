Китайський виробник пилососів випустить клон Bugatti Chiron (фото)

Китайський виробник побутової техніки Dreame піде шляхом Xiaomi та випустить свій перший електрокар. Нове авто буде копією Bugatti Chiron.

Перший електромобіль Dreame презентують у січні 2026 року на шоу CES у Лас-Вегасі, проте перші його зображення вже з’явилися. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Компанія Dreame Technology, яка відома, передусім, своїми роботами-пилососами, готує електричний седан-купе. Автомобіль дуже схожий на суперкар Bugatti Chiron.

Електрокар довший Bugatti Chiron Фото: dreame-technology.com

Новий Dreame копіює дизайн Bugatti Chiron. У нього схожий силует, така ж решітка радіатора у формі підкови та продовгуваті фари. Крім того, знайомими є вигнуті повітрозабірники в боковинах, вузьке заднє скло та загострена задня частина.

Утім варто відзначити, що електромобіль Dreame є чотири дверним та суттєво довший за Bugatti Chiron, адже його колісна база більша приблизно на метр.

А от салон Dreame нічим не нагадує інтер’єр Bugatti Chiron. Електрокар не матиме щитка приладів – усі покази виведуть на центральний дисплей. Ще один тачскрін встановлять на високій центральній консолі. Авто отримає спортивні сидіння.

У салоні встановили великий екран Фото: dreame-technology.com

Цікаво, що новий Dreame планують виробляти не в Китаї, а у Німеччині – поблизу заводу Tesla у передмісті Берліна.

