Китайский производитель пылесосов выпустит клон Bugatti Chiron (фото)

Китайский производитель бытовой техники Dreame пойдет по пути Xiaomi и выпустит свой первый электрокар. Новое авто будет копией Bugatti Chiron.

Первый электромобиль Dreame презентуют в январе 2026 года на шоу CES в Лас-Вегасе, однако первые его изображения уже появились. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Компания Dreame Technology, которая известна, прежде всего, своими роботами-пылесосами, готовит электрический седан-купе. Автомобиль очень похож на суперкар Bugatti Chiron.

Электрокар длиннее Bugatti Chiron Фото: dreame-technology.com

Новый Dreame копирует дизайн Bugatti Chiron. У него похожий силуэт, такая же решетка радиатора в форме подковы и продолговатые фары. Кроме того, знакомы изогнутые воздухозаборники в боковинах, узкое заднее стекло и заостренная задняя часть.

Впрочем, стоит отметить, что электромобиль Dreame является четырехдверным и существенно длиннее Bugatti Chiron, ведь его колесная база больше примерно на метр.

А вот салон Dreame ничем не напоминает интерьер Bugatti Chiron. Электрокар не будет иметь щитка приборов — все показания выведут на центральный дисплей. Еще один тачскрин установят на высокой центральной консоли. Авто получит спортивные сиденья.

В салоне установили большой экран Фото: dreame-technology.com

Интересно, что новый Dreame планируют производить не в Китае, а в Германии — вблизи завода Tesla в пригороде Берлина.

