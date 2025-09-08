Мир перевернулся: новая Skoda Octavia станет электрокаром с автопилотом (фото, видео)
Новая Skoda Octavia пятого поколения претерпит кардинальные изменения. Недорогая модель станет высокотехнологичным семейным электромобилем.
Электромобиль Skoda Octavia поступит в производство с 2027 года. Пока же презентовали его концепт Skoda Vision O. Его подробности раскрыли на сайте чешского автопроизводителя.
Новая Skoda Vision O — элегантный семейный универсал. Он несколько крупнее нынешней Skoda Octavia: 4850 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1500 мм в высоту. Дизайн электрокара выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid.
Прототип Skoda Octavia имеет вытянутый силуэт и задние двери, которые открываются против движения. Дизайнеры переосмыслили фирменную решетку радиатора Skoda, а с ней сочетаются тоненькие диодные фары. Заднее стекло имеет больший угол наклона и прикрыто спойлером.
В салоне использованы материалы, полученные путем вторичной переработки, а часть деталей напечатана на 3D-принтере. На всю ширину передней панели растянули тоненький 1,2-метровый экран.
Есть и отдельный центральный тачскрин. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом — виртуальной помощницей, которую назвали Лаура. Кроме того, универсал Skoda Vision O получил автопилот.
Салон Skoda Vision O рассчитан на четверых, причем на каждом месте есть беспроводная зарядка для смартфона. Также в каждой двери спрятано по зонтику.Важно
Объем багажника составляет 650-1700 л. В нем есть специальный отсек для зарядного кабеля.
Характеристики концепта не раскрыли, однако известно, что электромобиль Skoda Octavia будет иметь запас хода более 600 км. Его построят на новой модульной платформе SSP, в которой батарея будет частью силового каркаса кузова, что сделает конструкцию более легкой и прочной.
Кстати, электрокаром станет и новый Volkswagen Polo, который недавно показали.
Также Фокус рассказывал о новом электрическом кроссовере Mercedes GLC.