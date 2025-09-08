Мир перевернулся: новая Skoda Octavia станет электрокаром с автопилотом (фото, видео)

Новая Skoda Octavia пятого поколения претерпит кардинальные изменения. Недорогая модель станет высокотехнологичным семейным электромобилем.

Related video

Электромобиль Skoda Octavia поступит в производство с 2027 года. Пока же презентовали его концепт Skoda Vision O. Его подробности раскрыли на сайте чешского автопроизводителя.

Новая Skoda Vision O — элегантный семейный универсал. Он несколько крупнее нынешней Skoda Octavia: 4850 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1500 мм в высоту. Дизайн электрокара выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid.

Универсал крупнее нынешней Skoda Octavia, чем нынешняя Skoda Octavia Фото: Skoda

Прототип Skoda Octavia имеет вытянутый силуэт и задние двери, которые открываются против движения. Дизайнеры переосмыслили фирменную решетку радиатора Skoda, а с ней сочетаются тоненькие диодные фары. Заднее стекло имеет больший угол наклона и прикрыто спойлером.

На всю ширину передней панели растянули тоненький экран на всю ширину передней панели Фото: Skoda

В салоне использованы материалы, полученные путем вторичной переработки, а часть деталей напечатана на 3D-принтере. На всю ширину передней панели растянули тоненький 1,2-метровый экран.

Есть и отдельный центральный тачскрин. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом — виртуальной помощницей, которую назвали Лаура. Кроме того, универсал Skoda Vision O получил автопилот.

Задняя дверь открывается против движения Фото: Skoda

Салон Skoda Vision O рассчитан на четверых, причем на каждом месте есть беспроводная зарядка для смартфона. Также в каждой двери спрятано по зонтику.

Важно

Образцовая долговечность: обнаружена Skoda Octavia с пробегом миллион километров (фото)

Объем багажника составляет 650-1700 л. В нем есть специальный отсек для зарядного кабеля.

Объем багажника составляет 650-1700 л. Фото: Skoda

Характеристики концепта не раскрыли, однако известно, что электромобиль Skoda Octavia будет иметь запас хода более 600 км. Его построят на новой модульной платформе SSP, в которой батарея будет частью силового каркаса кузова, что сделает конструкцию более легкой и прочной.

Кстати, электрокаром станет и новый Volkswagen Polo, который недавно показали.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом кроссовере Mercedes GLC.