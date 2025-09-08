Світ перевернувся: нова Skoda Octavia стане електрокаром з автопілотом (фото, відео)

Нова Skoda Octavia п’ятого покоління зазнає кардинальних змін. Недорога модель стане високотехнологічним сімейним електромобілем.

Електромобіль Skoda Octavia надійде у виробництво із 2027 року. Поки ж презентували його концепт Skoda Vision O. Його подробиці розкрили на сайті чеського автовиробника.

Нова Skoda Vision O – елегантний сімейний універсал. Він дещо більший за нинішню Skoda Octavia: 4850 мм завдовжки, 1900 мм завширшки та 1500 мм заввишки. Дизайн електрокара витриманий у новому фірмовому стилі Modern Solid.

Універсал більший за нинішню Skoda Octavia Фото: Skoda

Прототип Skoda Octavia має витягнутий силует та задні двері, які відкриваються проти руху. Дизайнери переосмислили фірмову решітку радіатора Skoda, а з нею поєднуються тоненькі діодні фари. Заднє скло має більший кут нахилу та прикрите спойлером.

На всю ширину передньої панелі розтягнули тоненький екран Фото: Skoda

У салоні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки, а частина деталей надрукована на 3D-принтері. На всю ширину передньої панелі розтягнули тоненький 1,2-метровий екран.

Є і окремий центральний тачскрін. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом – віртуальною помічницею, яку назвали Лаура. Крім того, універсал Skoda Vision O отримав автопілот.

Задні двері відкриваються проти руху Фото: Skoda

Салон Skoda Vision O розрахований на чотирьох, причому на кожному місці є бездротова зарядка для смартфона. Також у кожних дверях сховано по парасольці.

Об’єм багажника становить 650-1700 л. У ньому є спеціальний відсік для зарядного кабеля.

Об"єм багажника складає 650-1700 л Фото: Skoda

Характеристики концепта не розкрили, проте відомо, що електромобіль Skoda Octavia матиме запас ходу понад 600 км. Його збудують на новій модульній платформі SSP, в якій батарея буде частиною силового каркаса кузова, що зробить конструкцію легшою та міцнішою.

