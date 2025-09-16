Предок "Бентайги": на продаж виставили незвичний позашляховий Bentley 90-х (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон надзвичайно рідкісний позашляховий універсал Bentley Val D'Isere 1992 року. Цих розкішних сімейних авто випустили всього 11 і всі вони опинилися в гаражі султана Брунею.

За унікальний Bentley Val D'Isere планують отримати 105 000 – 135 000 фунтів стерлінгів ($143 000 – 184 000). Про рідкісний автомобіль розповіли на сайті аукціону Historic Auctioneers.

Авто створили спеціально для султана Брунею Фото: historics.co.uk

Позашляховий універсал Bentley Val D'Isere зі збільшеним кліренсом можна назвати предком кросовера Bentayga. Простору модель створили в ательє Robert Jankel Design спеціально для султана Брунею Хассанала Болкіаха, який має найбільшу у світі колекцію авто і володіє багатьма ексклюзивними моделями. В її основі лежить седан Bentley Turbo R.

Салон оздобили синьо-жовтою шкірою Фото: historics.co.uk

Хассанал Болкіах викупив усю партію з 11 авто. Конкретно цей універсал Bentley Val D'Isere був останнім у серії і його використовував брат султана.

Сімейний Bentley має великий багажник із боксом для сабвуфера усередині, а його салон оздоблено синьо-жовтою шкірою і деревом. Комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, електропривід і підігрів сидінь.

Універсал чудово зберігся Фото: historics.co.uk

Позашляховий універсал Bentley Val D'Isere оснащений 6,75-літровим V8 твін-турбо на 300 сил та 4-ступінчастим автоматом. Спеціально для авто створили повнопривідну трансмісію.

У багажнику встановили бокс із сабвуфером Фото: historics.co.uk

Bentley Val D'Isere непогано зберігся і проїхав лише 22 тис. км. Нещодавно авто пройшло повне обслуговування.

