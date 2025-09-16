Предок "Бентайги": на продажу выставили необычный внедорожный Bentley 90-х (фото)
В Великобритании выставили на аукцион чрезвычайно редкий внедорожный универсал Bentley Val D'Isere 1992 года. Этих роскошных семейных авто выпустили всего 11 и все они оказались в гараже султана Брунея.
За уникальный Bentley Val D'Isere планируют получить 105 000 — 135 000 фунтов стерлингов ($143 000 — 184 000). О редком автомобиле рассказали на сайте аукциона Historic Auctioneers.
Внедорожный универсал Bentley Val D'Isere с увеличенным клиренсом можно назвать предком кроссовера Bentayga. Просторную модель создали в ателье Robert Jankel Design специально для султана Брунея Хассанала Болкиаха, который имеет самую большую в мире коллекцию авто и владеет многими эксклюзивными моделями. В ее основе лежит седан Bentley Turbo R.
Хассанал Болкиах выкупил всю партию из 11 авто. Конкретно этот универсал Bentley Val D'Isere был последним в серии и его использовал брат султана.
Семейный Bentley имеет большой багажник с боксом для сабвуфера внутри, а его салон отделан сине-желтой кожей и деревом. Комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений.
Внедорожный универсал Bentley Val D'Isere оснащен 6,75-литровым V8 твин-турбо на 300 сил и 4-ступенчатым автоматом. Специально для авто создали полноприводную трансмиссию.
Bentley Val D'Isere неплохо сохранился и проехал всего 22 тыс. км. Недавно авто прошло полное обслуживание.
Между прочим, на аукцион выставили невзрачное винтажное авто легенды Голливуда.
