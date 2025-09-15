На аукцион выставили неприметное винтажное авто легенды Голливуда (фото)
В США выставили на продажу Hudson Wasp 1952 года. Невзрачное авто принадлежало знаменитому актеру Стиву Маккуину.
За Hudson Wasp планируют получить 40-60 тысяч долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Звезда фильмов "Великолепная семерка", "Буллит" и "Большой побег" Стив Маккуин был страстным автомобилистом и даже участвовал в гонках. В его гараже были эксклюзивные суперкары Ferrari 275 GTB и Jaguar XKSS, а также экстремальный гоночный Porsche 917.
Впрочем, повседневным авто Стива Маккуина долгое время было именно недорогое купе Hudson Wasp 1952 года. На нем актер возил детей в школу и ездил в церковь по воскресеньям. Сохранились и фото Стива Маккуина с Hudson.
После смерти актера в 1980 году автомобиль остался в его семье, а в 1986 году его продали на аукционе в частную коллекцию. В 2006 году его выкупил знаменитый Музей Петерсена в Лос-Анджелесе и с тех пор Hudson Wasp экспонировали там.
Автомобиль имеет пробег 102,2 тыс. км и не проходил реставрацию. На его кузове видны мелкие повреждения, а в салоне местами разорвана отделка. Под капотом установлена 4,3-литровая рядная шестерка на 127 л. с., в паре с которой работает 2-ступенчатая автоматическая КПП.
Кстати, с молотка уйдет и особый мотоцикл BMW Папы Римского Льва XIV.
Также Фокус писал, что на аукционе распродадут коллекцию суперкаров Башара Асада.