На аукціон виставили непримітне вінтажне авто легенди Голлівуду (фото)
У США виставили на продаж Hudson Wasp 1952 року. Непоказне авто належало знаменитому актору Стіву Макквіну.
За Hudson Wasp планують отримати 40-60 тисяч доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
Зірка фільмів "Чудова сімка", "Булліт" та "Велика втеча" Стів Макквін був палким автомобілістом та навіть браву участь у перегонах. У його гаражі були ексклюзивні суперкари Ferrari 275 GTB і Jaguar XKSS, а також екстремальний гоночний Porsche 917.
Утім, повсякденним авто Стіва Макквіна тривалий час було саме недороге купе Hudson Wasp 1952 року. На ньому актор возив дітей до школу та їздив до церкви по неділях. Збереглися і фото Стіва Макквіна із Hudson.Важливо
Після смерті актора в 1980 році автомобіль залишився в його родині, а в 1986 році його продали на аукціоні в приватну колекцію. У 2006 році його викупив знаменитий Музей Петерсена в Лос-Анджелесі і з того часу Hudson Wasp експонували там.
Автомобіль має пробіг 102,2 тис. км і не проходив реставрацію. На його кузові видно дрібні ушкодження, а в салоні місцями розірване оздоблення. Під капотом встановлено 4,3-літрову рядну шістку на 127 к. с., у парі з якою працює 2-ступінчаста автоматична КПП.
До речі, з молотка піде і особливий мотоцикл BMW Папи Римського Лева XIV.
Також Фокус писав, що на аукціоні розпродадуть колекцію суперкарів Башара Асада.