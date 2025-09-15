На аукціон виставили непримітне вінтажне авто легенди Голлівуду (фото)

У США виставили на продаж Hudson Wasp 1952 року. Непоказне авто належало знаменитому актору Стіву Макквіну.

Related video

За Hudson Wasp планують отримати 40-60 тисяч доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Hudson Wasp належав знаменитому актору Стіву Макквіну Фото: RM Sotheby’s

Зірка фільмів "Чудова сімка", "Булліт" та "Велика втеча" Стів Макквін був палким автомобілістом та навіть браву участь у перегонах. У його гаражі були ексклюзивні суперкари Ferrari 275 GTB і Jaguar XKSS, а також екстремальний гоночний Porsche 917.

Hudson Wasp був повсякденним авто Стіва Макквіна Фото: RM Sotheby’s

Утім, повсякденним авто Стіва Макквіна тривалий час було саме недороге купе Hudson Wasp 1952 року. На ньому актор возив дітей до школу та їздив до церкви по неділях. Збереглися і фото Стіва Макквіна із Hudson.

Важливо

Створений українцем: у США за $325 000 продають унікальний автобус 1937 року (фото)

Після смерті актора в 1980 році автомобіль залишився в його родині, а в 1986 році його продали на аукціоні в приватну колекцію. У 2006 році його викупив знаменитий Музей Петерсена в Лос-Анджелесі і з того часу Hudson Wasp експонували там.

Hudson Wasp ніколи не реставрували Фото: RM Sotheby’s

Автомобіль має пробіг 102,2 тис. км і не проходив реставрацію. На його кузові видно дрібні ушкодження, а в салоні місцями розірване оздоблення. Під капотом встановлено 4,3-літрову рядну шістку на 127 к. с., у парі з якою працює 2-ступінчаста автоматична КПП.

До речі, з молотка піде і особливий мотоцикл BMW Папи Римського Лева XIV.

Також Фокус писав, що на аукціоні розпродадуть колекцію суперкарів Башара Асада.