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Авто

Более 3000 машин: в интернете показали самую большую автоколлекцию в мире (фото)

авто султана брунея, султан брунея
Коллекция султана Брунея насчитывает 3000 авто

В коллекции султана Брунея собраны редкие суперкары Ferrari, Bugatti, McLaren и Porsche. Некоторые эксклюзивные авто созданы специально для Хассанала Болкиаха.

В интернет попали фото эксклюзивных авто султана Брунея Хассанала Болкиаха. Его коллекция автомобилей считается самой большой в мире и насчитывает примерно 3000 экземпляров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Ferrari F90, султан Брунея, авто султана Брунея Fullscreen
Ferrari F90 создали специально для султана Брунея

Большинство из этих фотографий сделали в 2001 году, однако уже тогда масштабы коллекции впечатляли. Общая стоимость автомобилей исчисляется сотнями миллионов долларов.

Bentley Dominator, авто султана брунея, султан брунея Fullscreen
Внедорожник Bentley Dominator
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Основу коллекции составляют редкие суперкары 80-х и 90-х, причем некоторых авто у султана сразу по несколько штук. В частности, на фото можно увидеть по несколько McLaren F1 (в том числе и редкие варианты LM и GTR), Bugatti EB110, Porsche 959, Ferrari F40, F50 и 288 GTO. Есть даже пять спортпрототипов Porsche 962 Dauer в серийном исполнении.

Porsche 962 Dauer Fullscreen
Porsche 962 Dauer
Один из пяти McLaren F1 LM Fullscreen
Один из пяти McLaren F1 LM
McLaren F1 Fullscreen
McLaren F1
McLaren F1 GTR Fullscreen
McLaren F1 GTR
Ferrari F40 Fullscreen
Ferrari F40
Ferrari F40 LM Fullscreen
Ferrari F40 LM
Ferrari F50 Fullscreen
Ferrari F50
Универсал Ferrari 456 GT Venice Fullscreen
Универсал Ferrari 456 GT Venice
Седан Ferrari 456 Fullscreen
Седан Ferrari 456
Ferrari FX Fullscreen
Ferrari FX
Ferrari 288 GTO Fullscreen
Ferrari 288 GTO
Bugatti EB110 Fullscreen
Bugatti EB110
Эксклюзивное купе Bentley Fullscreen
Эксклюзивное купе Bentley
Эксклюзивное купе Bentley Fullscreen
Эксклюзивное купе Bentley
Эксклюзивное купе Bentley Fullscreen
Эксклюзивное купе Bentley
Универсал Bentley Fullscreen
Универсал Bentley
Porsche 962 Dauer
Один из пяти McLaren F1 LM
McLaren F1
McLaren F1 GTR
Ferrari F40
Ferrari F40 LM
Ferrari F50
Универсал Ferrari 456 GT Venice
Седан Ferrari 456
Ferrari FX
Ferrari 288 GTO
Bugatti EB110
Эксклюзивное купе Bentley
Эксклюзивное купе Bentley
Эксклюзивное купе Bentley
Универсал Bentley

Кроме того, в коллекции есть автомобили, разработанные специально для Хассанала Болкиаха. Так, внедорожник Bentley Dominator появился за 25 лет до Benrayga. По заказу султана Брунея создали седан и универсал Ferrari 456, суперкары Ferrari FX и F90 на базе модели Testarossa, а также несколько эксклюзивных Bentley.

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