Более 3000 машин: в интернете показали самую большую автоколлекцию в мире (фото)

В коллекции султана Брунея собраны редкие суперкары Ferrari, Bugatti, McLaren и Porsche. Некоторые эксклюзивные авто созданы специально для Хассанала Болкиаха.

В интернет попали фото эксклюзивных авто султана Брунея Хассанала Болкиаха. Его коллекция автомобилей считается самой большой в мире и насчитывает примерно 3000 экземпляров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Ferrari F90 создали специально для султана Брунея

Большинство из этих фотографий сделали в 2001 году, однако уже тогда масштабы коллекции впечатляли. Общая стоимость автомобилей исчисляется сотнями миллионов долларов.

Внедорожник Bentley Dominator

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Основу коллекции составляют редкие суперкары 80-х и 90-х, причем некоторых авто у султана сразу по несколько штук. В частности, на фото можно увидеть по несколько McLaren F1 (в том числе и редкие варианты LM и GTR), Bugatti EB110, Porsche 959, Ferrari F40, F50 и 288 GTO. Есть даже пять спортпрототипов Porsche 962 Dauer в серийном исполнении.

Porsche 962 Dauer Один из пяти McLaren F1 LM McLaren F1 McLaren F1 GTR Ferrari F40 Ferrari F40 LM Ferrari F50 Универсал Ferrari 456 GT Venice Седан Ferrari 456 Ferrari FX Ferrari 288 GTO Bugatti EB110 Эксклюзивное купе Bentley Эксклюзивное купе Bentley Эксклюзивное купе Bentley Универсал Bentley

Кроме того, в коллекции есть автомобили, разработанные специально для Хассанала Болкиаха. Так, внедорожник Bentley Dominator появился за 25 лет до Benrayga. По заказу султана Брунея создали седан и универсал Ferrari 456, суперкары Ferrari FX и F90 на базе модели Testarossa, а также несколько эксклюзивных Bentley.

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