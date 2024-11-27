Более 3000 машин: в интернете показали самую большую автоколлекцию в мире (фото)
В коллекции султана Брунея собраны редкие суперкары Ferrari, Bugatti, McLaren и Porsche. Некоторые эксклюзивные авто созданы специально для Хассанала Болкиаха.
В интернет попали фото эксклюзивных авто султана Брунея Хассанала Болкиаха. Его коллекция автомобилей считается самой большой в мире и насчитывает примерно 3000 экземпляров. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Большинство из этих фотографий сделали в 2001 году, однако уже тогда масштабы коллекции впечатляли. Общая стоимость автомобилей исчисляется сотнями миллионов долларов.Важно
Основу коллекции составляют редкие суперкары 80-х и 90-х, причем некоторых авто у султана сразу по несколько штук. В частности, на фото можно увидеть по несколько McLaren F1 (в том числе и редкие варианты LM и GTR), Bugatti EB110, Porsche 959, Ferrari F40, F50 и 288 GTO. Есть даже пять спортпрототипов Porsche 962 Dauer в серийном исполнении.
Кроме того, в коллекции есть автомобили, разработанные специально для Хассанала Болкиаха. Так, внедорожник Bentley Dominator появился за 25 лет до Benrayga. По заказу султана Брунея создали седан и универсал Ferrari 456, суперкары Ferrari FX и F90 на базе модели Testarossa, а также несколько эксклюзивных Bentley.
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