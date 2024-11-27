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Авто

Понад 3000 машин: в інтернеті показали найбільшу автоколекцію у світі (фото)

авто султана брунею, султан брунею
Колекція султана Брунею нараховує 3000 авто

У колекції султана Брунею зібрані рідкісні суперкари Ferrari, Bugatti, McLaren та Porsche. Деякі ексклюзивні авто створені спеціально для Хассанала Болкіаха.

У інтернет потрапили фото ексклюзивних авто султана Брунею Хассанала Болкіаха. Його колекція автомобілів вважається найбільшою у світі й нараховує приблизно 3000 екземплярів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ferrari F90, султан Брунею, авто султана Брунею Fullscreen
Ferrari F90 створили спеціально для султана Брунею

Більшість із цих фотографій зробили у 2001 році, проте вже тоді масштаби колекції вражали. Загальна вартість автомобілів обчислюється сотнями мільйонів доларів.

Bentley Dominator, султан Брунею, авто султана Брунею Fullscreen
Позашляховик Bentley Dominator
Важливо
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Основу колекції становлять рідкісні суперкари 80-х і 90-х, причому деяких авто у султана одразу по декілька штук. Зокрема на фото можна побачити по кілька McLaren F1 (у тому числі й рідкісні варіанти LM та GTR), Bugatti EB110, Porsche 959, Ferrari F40, F50 та 288 GTO. Є навіть п’ять спортпрототипів Porsche 962 Dauer у серійному виконанні.

Porsche 962 Dauer Fullscreen
Porsche 962 Dauer
McLaren F1 LM Fullscreen
Один із п'яти McLaren F1 LM
McLaren F1 Fullscreen
McLaren F1
McLaren F1 GTR Fullscreen
McLaren F1 GTR
Ferrari F40 Fullscreen
Ferrari F40
Ferrari F40 LM Fullscreen
Ferrari F40 LM
Ferrari F50 Fullscreen
Ferrari F50
Ferrari 456 GT Venice Fullscreen
Універсал Ferrari 456 GT Venice
седан Ferrari 456 Fullscreen
Седан Ferrari 456
Ferrari FX Fullscreen
Ferrari FX
Ferrari 288 GTO Fullscreen
Ferrari 288 GTO
Bugatti EB110 Fullscreen
Bugatti EB110
купе Bentley Fullscreen
Ексклюзивне купе Bentley
купе Bentley Fullscreen
Ексклюзивне купе Bentley
купе Bentley Fullscreen
Ексклюзивне купе Bentley
Універсал Bentley Fullscreen
Універсал Bentley
Porsche 962 Dauer
McLaren F1 LM
McLaren F1
McLaren F1 GTR
Ferrari F40
Ferrari F40 LM
Ferrari F50
Ferrari 456 GT Venice
седан Ferrari 456
Ferrari FX
Ferrari 288 GTO
Bugatti EB110
купе Bentley
купе Bentley
купе Bentley
Універсал Bentley

Крім того, в колекції є автомобілі, розроблені спеціально для Хассанала Болкіаха. Так, позашляховик Bentley Dominator з’явився за 25 років до Benrayga. За замовленням султана Брунею створили седан і універсал Ferrari 456, суперкари Ferrari FX і F90 на базі моделі Testarossa, а також кілька ексклюзивних Bentley.

До речі, нещодавно в Києві виявили секретну колекцію авто 90-х років.

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