Понад 3000 машин: в інтернеті показали найбільшу автоколекцію у світі (фото)

У колекції султана Брунею зібрані рідкісні суперкари Ferrari, Bugatti, McLaren та Porsche. Деякі ексклюзивні авто створені спеціально для Хассанала Болкіаха.

У інтернет потрапили фото ексклюзивних авто султана Брунею Хассанала Болкіаха. Його колекція автомобілів вважається найбільшою у світі й нараховує приблизно 3000 екземплярів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ferrari F90 створили спеціально для султана Брунею

Більшість із цих фотографій зробили у 2001 році, проте вже тоді масштаби колекції вражали. Загальна вартість автомобілів обчислюється сотнями мільйонів доларів.

Позашляховик Bentley Dominator

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Основу колекції становлять рідкісні суперкари 80-х і 90-х, причому деяких авто у султана одразу по декілька штук. Зокрема на фото можна побачити по кілька McLaren F1 (у тому числі й рідкісні варіанти LM та GTR), Bugatti EB110, Porsche 959, Ferrari F40, F50 та 288 GTO. Є навіть п’ять спортпрототипів Porsche 962 Dauer у серійному виконанні.

Porsche 962 Dauer Один із п'яти McLaren F1 LM McLaren F1 McLaren F1 GTR Ferrari F40 Ferrari F40 LM Ferrari F50 Універсал Ferrari 456 GT Venice Седан Ferrari 456 Ferrari FX Ferrari 288 GTO Bugatti EB110 Ексклюзивне купе Bentley Ексклюзивне купе Bentley Ексклюзивне купе Bentley Універсал Bentley

Крім того, в колекції є автомобілі, розроблені спеціально для Хассанала Болкіаха. Так, позашляховик Bentley Dominator з’явився за 25 років до Benrayga. За замовленням султана Брунею створили седан і універсал Ferrari 456, суперкари Ferrari FX і F90 на базі моделі Testarossa, а також кілька ексклюзивних Bentley.

До речі, нещодавно в Києві виявили секретну колекцію авто 90-х років.

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