Понад 3000 машин: в інтернеті показали найбільшу автоколекцію у світі (фото)
У колекції султана Брунею зібрані рідкісні суперкари Ferrari, Bugatti, McLaren та Porsche. Деякі ексклюзивні авто створені спеціально для Хассанала Болкіаха.
У інтернет потрапили фото ексклюзивних авто султана Брунею Хассанала Болкіаха. Його колекція автомобілів вважається найбільшою у світі й нараховує приблизно 3000 екземплярів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Більшість із цих фотографій зробили у 2001 році, проте вже тоді масштаби колекції вражали. Загальна вартість автомобілів обчислюється сотнями мільйонів доларів.Важливо
Основу колекції становлять рідкісні суперкари 80-х і 90-х, причому деяких авто у султана одразу по декілька штук. Зокрема на фото можна побачити по кілька McLaren F1 (у тому числі й рідкісні варіанти LM та GTR), Bugatti EB110, Porsche 959, Ferrari F40, F50 та 288 GTO. Є навіть п’ять спортпрототипів Porsche 962 Dauer у серійному виконанні.
Крім того, в колекції є автомобілі, розроблені спеціально для Хассанала Болкіаха. Так, позашляховик Bentley Dominator з’явився за 25 років до Benrayga. За замовленням султана Брунею створили седан і універсал Ferrari 456, суперкари Ferrari FX і F90 на базі моделі Testarossa, а також кілька ексклюзивних Bentley.
До речі, нещодавно в Києві виявили секретну колекцію авто 90-х років.
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