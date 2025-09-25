Китайський виробник пилососів показав електричну копію Rolls-Royce (фото)

Китайська компанія Dreame, відома своїми роботами-пилососами, представила електричний кросовер Starry Automotive. Він виявився клоном Rolls-Royce Cullinan.

Виробник побутової техніки з Китаю Dreame оголосив про плани випускати автомобілі з 2027 року і Starry Automotive – уже друга його модель. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Задні двері відкриваються проти руху Фото: dreame-technology.com

Starry Automotive дуже нагадує кросовер Rolls-Royce Cullinan. У нього схожий двооб’ємний силует із високим капотом, широка хромована решітка радіатора та продовгуваті фари. Задні двері відкриваються проти руху.

Китайський кросовер Starry Automotive сягає понад 5 завдовжки, а його колісна база складає 3,7 м. У салоні встановлені чотири шкіряних крісла з електроприводом, розділені по центру високою консоллю. Зсунувши задні сидіння можна збільшити простір для ніг до 1,2 м.

Відомо, що китайський клон Rolls-Royce Cullinan отримає чотири мотори та батарею ємністю 100 кВт∙год. Також очікується версія з бензиновим мотор-генератором.

У салоні встановили чотири окремі крісла з електроприводом Фото: dreame-technology.com

Кросовер оснастять активною пневмопідвіскою зі змінним кліренсом, керованими задніми колесами та системою напівавтономного руху.

Новий Starry Automotive вироблятимуть на підприємстві в передмісті Берліна. Там же планують випускати й іншу модель Dreame: її презентували нещодавно і вона є клоном Bugatti Chiron.

Також Фокус розповідав, що на український ринок виходить перший електрокросовер Skoda.