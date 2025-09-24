На український ринок виходить перший електрокросовер Skoda: подробиці та ціни (фото)
Електромобіль Skoda Enyaq надходить у продаж в Україні. Кросовер дебютує у потужній 286-сильній версії із запасом ходу 582 км.
Новий Skoda Enyaq — перший електрокар чеської марки, офіційно представлений на нашому ринку. Про нього розповіли на офіційному сайті Skoda в Україні.
Skoda Enyaq – 4,6-метровий сімейний електрокросовер, створений на платформі MEB, яку також використовує Volkswagen ID.4.
Кросовер Skoda Enyaq приїде до України в модернізованій версії зі зміненою передньою частиною та оновленим інтер’єром. Електрокар має просторий салон та чималий (585-1004 л) багажник.Важливо
Електромобіль Skoda Enyaq в Україні зі старту запропонують в одній версії 85 із 286-сильним мотором на задній вісі та батареєю ємністю 82 кВт∙год. Його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год, а запас ходу складає 582 км. Швидка зарядка (потужністю 135 кВт) на 80% займає 28 хвилин.
Ціна Skoda Enyaq в Україні стартує з 1 771 890 гривень. Комплектація включає 19-дюймові диски, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, навігацію, камеру, парктронік, набір систем безпеки, підігрів передніх сидінь, керма і лобового скла.
До речі, на український ринок виходять і преміальні електромобілі від Huawei.
