На український ринок виходить перший електрокросовер Skoda: подробиці та ціни (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq надходить у продаж в Україні. Кросовер дебютує у потужній 286-сильній версії із запасом ходу 582 км.

Новий Skoda Enyaq — перший електрокар чеської марки, офіційно представлений на нашому ринку. Про нього розповіли на офіційному сайті Skoda в Україні.

Skoda Enyaq дебютує у версії із запасом ходу 582 км Фото: Skoda

Skoda Enyaq – 4,6-метровий сімейний електрокросовер, створений на платформі MEB, яку також використовує Volkswagen ID.4.

Кросовер Skoda Enyaq приїде до України в модернізованій версії зі зміненою передньою частиною та оновленим інтер’єром. Електрокар має просторий салон та чималий (585-1004 л) багажник.

Електромобіль Skoda Enyaq в Україні зі старту запропонують в одній версії 85 із 286-сильним мотором на задній вісі та батареєю ємністю 82 кВт∙год. Його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год, а запас ходу складає 582 км. Швидка зарядка (потужністю 135 кВт) на 80% займає 28 хвилин.

Електрокросовер запропонують у багатій комплектації Фото: Skoda

Ціна Skoda Enyaq в Україні стартує з 1 771 890 гривень. Комплектація включає 19-дюймові диски, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, навігацію, камеру, парктронік, набір систем безпеки, підігрів передніх сидінь, керма і лобового скла.

До речі, на український ринок виходять і преміальні електромобілі від Huawei.

Також Фокус писав, що в Україну повертається Opel Frontera.