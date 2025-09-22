На український ринок вийдуть преміальні електромобілі від Huawei: подробиці та ціни (фото)

В Україні буде офіційно представлено новий автобренд Avatr. На нашому ринку продаватимуться електрифіковані моделі із запасом ходу до 1190 км.

Невдовзі в Україні відкриють кілька дилерських центрів Avatr і виведуть на ринок перші моделі бренду. Їхні подробиці розкрили на сайті Avatr в Україні.

Avatr утворили спільно компанії Changan, Huawei і CATL. Автовиробник спеціалізується на преміальних електрокарах і гібридах із бензиновим генератором. Його моделі вирізняються обтічним футуристичним дизайном.

Avatr 06 Фото: Changan

Наразі на сайті оголошені ціни на чотири моделі Avatr. Найдешевшим є Avatr 06: його ціна стартує з 1 462 060 гривень за електромобіль і 1 794 550 гривень — за гібрид. Електромобіль Avatr 06 доступний у задньопривідному 343-сильному та повнопривідному 600-сильному варіантах із запасом ходу до 650 км. Потужніша версія стартує до 100 км/год за 3,9 с.

Гібрид пропонують у задньопривідній 313-сильній модифікації. Загальний запас ходу становить 1190 км.

Avatr 07 Фото: Changan

4,8-метровий кросовер Avatr 07 коштує від 1 516 790 гривень в електричному виконанні та 1 892 080 гривень — у гібридному. Силові установки у нього такі ж, як і в моделі Avatr 06.

4,9-метровий купе-кросовер Avatr 11 коштує від 1 946 810 гривень за електричний варіант і 2 310 570 гривень — за гібридний. Електрокар доступний у задньопривідному 313-сильному та повнопривідному 578-сильному виконанні із запасом ходу до 700 км. Гібрид Avatr 11 задньопривідний і 310-сильний, а його запас ходу — 1065 км.

Avatr 12 Фото: Changan

Седан Avatr 12 завдовжки 5 метрів коштує від 1 849 280 гривень і пропонується лише в електричному виконанні. Силові установки на 313 і 578 к. с. запозичені в Avatr 11.

