На украинский рынок выйдут премиальные электромобили от Huawei: подробности и цены (фото)

В Украине будет официально представлен новый автобренд Avatr. На нашем рынке будут продаваться электрифицированные модели с запасом хода до 1190 км.

Вскоре в Украине откроют несколько дилерских центров Avatr и выведут на рынок первые модели бренда. Их подробности раскрыли на сайте Avatr в Украине.

Avatr образовали совместно компании Changan, Huawei и CATL. Автопроизводитель специализируется на премиальных электрокарах и гибридах с бензиновым генератором. Его модели отличаются обтекаемым футуристическим дизайном.

Avatr 06 Фото: Changan

Сейчас на сайте объявлены цены на четыре модели Avatr. Самым дешевым является Avatr 06: его цена стартует с 1 462 060 гривен за электромобиль и 1 794 550 гривен — за гибрид. Электромобиль Avatr 06 доступен в заднеприводном 343-сильном и полноприводном 600-сильном вариантах с запасом хода до 650 км. Более мощная версия стартует до 100 км/ч за 3,9 с.

Гибрид предлагается в заднеприводной 313-сильной модификации. Общий запас хода составляет 1190 км.

Avatr 07 Фото: Changan

4,8-метровый кроссовер Avatr 07 стоит от 1 516 790 гривен в электрическом исполнении и 1 892 080 гривен — в гибридном. Силовые установки у него такие же, как и у модели Avatr 06.

4,9-метровый купе-кроссовер Avatr 11 стоит от 1 946 810 гривен за электрический вариант и 2 310 570 гривен — за гибридный. Электрокар доступен в заднеприводном 313-сильном и полноприводном 578-сильном исполнении с запасом хода до 700 км. Гибрид Avatr 11 заднеприводный и 310-сильный, а его запас хода — 1065 км.

Avatr 12 Фото: Changan

Седан Avatr 12 длиной 5 метров стоит от 1 849 280 гривен и предлагается только в электрическом исполнении. Силовые установки на 313 и 578 л.с. позаимствованы у Avatr 11.

