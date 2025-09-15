На украинский рынок возвращается Opel Frontera — подробности и цены (фото)

В Украину едет новый Opel Frontera третьего поколения. Возрожденная модель претерпела кардинальные изменения и дебютирует на рынке в экономичном гибридном исполнении.

Opel Frontera вернули в новом формате — теперь это не рамный внедорожник, а компактный семейный кроссовер. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Opel в Украине.

Кроссовер вышел на украинский рынок в гибридной версии Фото: Opel

Кроссовер Opel Frontera 2025 — 4,38-метровая модель с высоким капотом и рельефными боковинами. У нее просторный салон и большой (460-1600 л) багажник. Opel Frontera дебютировал в пятиместном исполнении, однако существует и семиместный вариант.

Новый Opel Frontera на первых порах будет доступен в Украине только в гибридном исполнении на 136 л.с. с 1,2-литровым турбомотором и 48-вольтовой "мягкой" установкой.

Базовая комплектация недорогой модели достаточно богата Фото: Opel

С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, а максимальная скорость составляет 198 км/ч. Средний расход топлива — 5,3 л/100 км.

Базовый кроссовер Opel Frontera в Украине стоит от 1 017 000 гривен. Комплектация включает диодные фары, цифровой щиток приборов, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, парктроник, мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном, контроль усталости водителя, подогрев сидений и руля.

Объем багажника составляет 460-1600 л Фото: Opel

Вариант GS за 1 069 000 гривен добавляет двухцветную окраску, 17-дюймовые диски и систему контроля "слепых" зон.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел собрат Opel Frontera от Citroen.

Также Фокус рассказывал о новом Kia Sportage в Украине.