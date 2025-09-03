На украинский рынок выйдет новый Kia Sportage 2025 — подробности и цены (фото)

В Украине появится новый Kia Sportage 2025. Кроссовер со старта предложат в бензиновой и дизельной модификациях.

Кроссовер Kia Sportage недавно прошел обновление и ожидается на украинском рынке. Его подробности появились на официальном сайте Kia в Украине.

Новый Kia Sportage 2025 получил более выразительную переднюю часть. В его салоне заменили руль, установили более современные дисплеи и сенсорные переключатели.

В Украине модель со старта предложат в бензиновой и дизельной версиях Фото: Kia

На первых порах Kia Sportage в Украине предложат с 1,6-литровыми турбочетверками — 150-сильной бензиновой и 136-сильной дизельной. Оба варианта являются переднеприводными и оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Базовый кроссовер Kia Sportage Comfort (от 1 262 316 гривен) оснащен довольно богато — есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, парктроник, подогрев руля и передних сидений, датчики света и дождя, система удержания в полосе движения.

Комплектация Kia Sportage довольно богатая Фото: Kia

Топовый вариант Luxury (от 1 609 212 грн) добавляет отделку искусственной кожей, электроприводы передних сидений и дверей багажника, вентиляцию передних и подогрев задних кресел, контроль "слепых" зон.

