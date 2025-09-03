На український ринок вийде новий Kia Sportage 2025 — подробиці та ціни (фото)

В Україні з’явиться новий Kia Sportage 2025. Кросовер зі старту запропонують у бензиновій та дизельній модифікаціях.

Кросовер Kia Sportage нещодавно пройшов оновлення і очікується на українському ринку. Його подробиці з’явилися на офіційному сайті Kia в Україні.

Новий Kia Sportage 2025 отримав виразнішу передню частину. У його салоні замінили кермо, встановили сучасніші дисплеї та сенсорні перемикачі.

В Україні модель зі старту запропонують у бензиновій та дизельній версіях Фото: Kia

На перших порах Kia Sportage в Україні запропонують із 1,6-літровими турбочетвірками – 150-сильною бензиновою та 136-сильною дизельною. Обидва варіанти є передньопривідними та оснащені 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

Базовий кросовер Kia Sportage Comfort (від 1 262 316 гривень) оснащений доволі багато – є безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера, парктронік, підігрів керма та передніх сидінь, датчики світла і дощу, система утримання в смузі руху.

Комплектація Kia Sportage доволі багата Фото: Kia

Топовий варіант Luxury (від 1 609 212 грн) додає оздоблення штучною шкірою, електроприводи передніх сидінь та дверей багажника, вентиляцію передніх і підігрів задніх крісел, контроль "сліпих" зон.

