В Украине появился электрифицированный кроссовер от Huawei с запасом хода 1000 км (фото)

В Украину начали завозить новый Avatr 07. Один из первых электрифицированных кроссоверов от Huawei заметили в Киеве.

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Фото Huawei Avatr 07 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Автомобильный бренд Avatr совместно создали Huawei и Changan. 4,8-метровый премиальный кроссовер Avatr 07 в Украине продается неофициально, а его цена составляет от 35 до 55 тыс. долларов.

Модель предлагают исключительно в электрифицированных версиях Фото: Topcars UA

Авто является младшим братом модели Avatr 11, которая уже также есть в Украине. Два кроссовера Huawei внешне очень похожи — отличаются плавным дизайном и имеют оригинальные тоненькие фары.

Салон Avatr 07 отделан кожей и алюминием, а руль авто приплюснут. Установлены узкая цифровая панель приборов и большой центральный тачскрин мультимедийной системы на базе Huawei Harmony OS.

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Китайский кроссовер довольно богато оснащен — в базовой версии есть бесключевой доступ, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, электропривод сидений и дверей багажника.

Кроссовер получил оригинальный приплюснутый руль Фото: autohome.com.cn

Новый Avatr 07 предлагают исключительно в электрифицированных модификациях. Конкретно это авто является плагин-гибридом с двумя электромоторами мощностью 492 л.с. и 1,5-литровым бензиновым генератором.

Кроссовер Avatr 07 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 190 км/ч. С батареей на 39 кВт∙ч он может проехать 220 км в электрическом режиме, а суммарный запас хода на бензине и электротяге — 1050 км.

Кроме того, в линейке есть электромобили Huawei Avatr 07 на 343 и 600 л. с. с запасом хода 610-650 км.

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