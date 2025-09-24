На украинский рынок выходит первый электрокроссовер Skoda: подробности и цены (фото)

Электромобиль Skoda Enyaq поступает в продажу в Украине. Кроссовер дебютирует в мощной 286-сильной версии с запасом хода 582 км.

Новый Skoda Enyaq — первый электрокар чешской марки, официально представленный на нашем рынке. О нем рассказали на официальном сайте Skoda в Украине.

Skoda Enyaq дебютирует в версии с запасом хода 582 км Фото: Skoda

Skoda Enyaq — 4,6-метровый семейный электрокроссовер, созданный на платформе MEB, которую также использует Volkswagen ID.4.

Кроссовер Skoda Enyaq приедет в Украину в модернизированной версии с измененной передней частью и обновленным интерьером. Электрокар имеет просторный салон и немалый (585-1004 л) багажник.

Электромобиль Skoda Enyaq в Украине со старта предложат в одной версии 85 с 286-сильным мотором на задней оси и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, а запас хода составляет 582 км. Быстрая зарядка (мощностью 135 кВт) на 80% занимает 28 минут.

Электрокроссовер предложат в богатой комплектации Фото: Skoda

Цена Skoda Enyaq в Украине стартует с 1 771 890 гривен. Комплектация включает 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, датчики света и дождя, навигацию, камеру, парктроник, набор систем безопасности, подогрев передних сидений, руля и лобового стекла.

